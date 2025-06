DW verifica: noticias falsas sobre protestas en Los Ángeles

Videos antiguos y afirmaciones falsas se están difundiendo en línea en medio de los enfrentamientos por las redadas de inmigración en Los Ángeles. DW investigó una selección de videos virales.La ciudad de Los Ángeles se ha visto sacudida por disturbios generalizados, tras una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Lo que comenzó como manifestaciones contra la agencia, se intensificó con gases lacrimógenos, cientos de arrestos y enfrentamientos, que transformaron partes de la ciudad en escenarios de violentas protestas.

En redes sociales, la agitación ha alimentado una ola de videos virales y afirmaciones dramáticas, muchas de ellas engañosas e infundadas.

DW verifica investigó algunas de las más difundidas.

Video antiguo vinculado falsamente a las protestas de Los Ángeles

Afirmación: "NOCHE EN LOS ÁNGELES: Inmigrantes ilegales se prenden FUEGO, tras rociar un Jeep con gasolina y prenderle fuego". Esto se afirma en una publicación en X con casi 2,8 millones de visitas. Además, aparece un video que muestra a un grupo de jóvenes vertiendo gasolina sobre un vehículo todoterreno antes de que explote en llamas. El mismo video se ha compartido en plataformas como YouTube e Instagram, donde se afirma que muestra parte de los disturbios actuales en Los Ángeles.

DW verifica: Falso

El video no está relacionado con las protestas actuales. Apareció por primera vez en línea en marzo de 2024 y muestra cómo cierran y obstaculizan calles en el barrio de Hyde Park de Los Ángeles, sin relación con las redadas de inmigración ni las protestas de migrantes.

Una marca de agua visible en varias versiones del clip lo vincula a una cuenta de Instagram, que publica regularmente videos virales de accidentes automovilísticos, explosiones y escenas de carreras callejeras. El video se publicó en esa cuenta el 9 de marzo de 2024.

Una búsqueda inversa de imágenes lleva a un artículo del Daily Mail de marzo de 2024 con capturas de pantalla del mismo video sobre el cierre de la calle, refiriéndose a cuando un grupo de personas se reúne para mostrar sus autos y habilidades al volante. La búsqueda de palabras clave relacionadas con el incidente de Hyde Park en Los Ángeles, también arroja informes e imágenes adicionales de medios locales, que confirman el contexto original del video.

Se han incendiado vehículos durante los recientes disturbios en Los Ángeles, según han documentado agencias fotográficas y fuentes de noticias verificadas. Sin embargo, este video no muestra un incidente actual.

¿Son las fotos de personal tumbado en el suelo realmente de Afganistán?

El domingo 8 de junio, personal de la Guardia Nacional comenzó a llegar a Los Ángeles tras una orden del presidente estadounidense Donald Trump. Las imágenes de ellos durmiendo en el suelo se viralizaron en varias plataformas, como X e Instagram, y van acompañadas de diferentes afirmaciones.

Algunos critican a Trump por haber desplegado a las tropas sin tomar las precauciones adecuadas. Entre ellos se encuentra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, un férreo crítico de Trump. Su publicación en X, que incluye las fotos, ha sido vista más de 30 millones de veces. Otros alegan que las imágenes son antiguas y están sacadas de contexto.

Afirmación: En esta publicación en X, con más de 49.000 visualizaciones en el momento de escribir este artículo, se afirma que las fotografías fueron tomadas en Afganistán en 2021. La misma afirmación se ha hecho en un video de TikTok, que ha sido visto más de 215.000 veces.

DW verifica: Falso

Las fotos fueron publicadas por el San Francisco Chronicle el 9 de junio de 2025. El periódico, con sede en California, afirma haber obtenido las fotografías.

Las búsquedas inversas de imágenes tampoco revelan versiones anteriores de las fotografías, lo que significa que probablemente no se hayan publicado en internet antes. Sí conducen a imágenes similares de personal de la Guardia Nacional tumbado en el suelo, como unas tomadas en aparcamientos de EE. UU. en 2021, como muestran las noticias de la época. Sin embargo, esas fotografías no coinciden con las imágenes de la afirmación, ya que estas últimas carecen de paredes blancas con franjas rojas. Además, en las noticias más antiguas vemos personas con mascarillas, ya que 2021 aún era el punto álgido de la pandemia de COVID-19. No se usan mascarillas en las fotos de las afirmaciones actuales.

En la sección de comentarios de la publicación, algunos usuarios recurrieron a Grok, el chatbot de IA de X, para intentar verificar la hora y el lugar donde se tomaron las fotografías. Grok indicó inicialmente que fueron tomadas en Afganistán en 2021. Tras más preguntas, Grok sugirió que podrían haber sido tomadas en el Capitolio de EE. UU. en 2021, antes de responder que "es 9 de 10 seguro que las fotos son de 2025", lo que indica la falta de fiabilidad de las respuestas del chatbot de IA.

Nos pusimos en contacto con el San Francisco Chronicle para obtener información más detallada. El conocido periódico confirmó la autenticidad de las fotos y compartió un artículo en el que responde a las afirmaciones que circulan y muestran que las fotos están sacadas de contexto. Se incluye un comentario del Departamento de Defensa de EE. UU. a la organización de verificación de datos Snopes, que también confirma que las fotografías "parecen ser auténticas".

