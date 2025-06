¿Existe una multa si tu perro o gato no tiene RUAC, el CURP para animales de compañía en CDMX?

En medio del creciente debate en redes sociales sobre la llamada “CURP animal”, la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México aclaró cómo funciona realmente el Registro Único Digital para Animales de Compañía (RUAC), disipando rumores sobre multas, obligatoriedad y operativos.

Este registro, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Agatan, tiene como principal finalidad crear un censo confiable sobre la población de animales de compañía en los hogares capitalinos. El objetivo no es punitivo, sino estadístico y de planificación.

De acuerdo con información obtenida por El Universal, el objetivo del RUAC no es multar a las personas, sino tener cifras reales sobre cuántos animales de compañía viven en los hogares capitalinos y de esta manera, mejorar las políticas públicas de protección animal, así como facilitar campañas de esterilización, vacunación, adopción y bienestar, ajustadas a las necesidades de cada alcaldía.

¿Hay multas por no registrar a tu mascota?

Uno de los principales temores difundidos en redes sociales era que las autoridades implementarían multas o revisiones domiciliarias para forzar el registro. Sin embargo, la Agatan fue tajante al desmentir esta posibilidad: no habrá sanciones ni persecuciones administrativas para quienes no registren a sus animales.

La única situación donde el RUAC podría tener un papel es en caso de que un tutor animal sea remitido ante un juez cívico por alguna infracción, y éste solicite documentación relacionada con el animal. No contar con el RUAC no genera una multa, pero podría influir en la resolución de ese caso particular.

En conclusión, el RUAC es una herramienta voluntaria y orientada al bienestar animal, que busca conocer con mayor precisión la población de mascotas en la capital para fortalecer políticas públicas y programas sociales. Registrar a tu mascota contribuye a esta meta colectiva, pero no hacerlo no acarrea sanciones ni consecuencias legales inmediatas.