BJ inicia retiro de pérgolas en Nápoles y Del Valle por invadir el espacio público

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza inició el retiro de pérgolas en las colonias Nápoles, Del Valle y Narvarte como parte del programa de recuperación del espacio público, que fue impulsado por denuncias vecinales que exponían que no se podía transitar libremente por las calles de la demarcación debido la expansión de los establecimientos mercantiles.

En conferencia de prensa, a pregunta expresa de Publimetro , el mandatario local dio a conocer que retirará todas las pérgolas que se encuentran en Benito Juárez, iniciando por las colonias Nápoles, Del Valle, Narvarte; de ahí, seguirán con las que se encuentran cercanas a la Calzada de Tlalpan, como Portales y Nativitas, en donde hay gran concentración de ambulantes.

“Fue un instrumento (pérgolas) para dar apoyo a los comercios cuando estaba de lleno la pandemia, pero parece que ahora los comercios son dueños de la banqueta (...) una cosa es el permiso de estar arriba de la banqueta respetando el paso de los vecinos, y otra adueñarse, eso no se va a permitir, no se va a tolerar”.

Tras el anunció de operativo de recuperación del espacio público (ordenamiento del ambulantaje) el alcalde de Benito Juárez acudió a las calles de Georgia y Nueva York –ubicadas en la colonia Nápoles– para retirar 20 pérgolas que no contaban con los permisos correspondientes.

Y es que las pérgolas de establecimientos mercantiles como ‘Frankfurt’ o ‘Pizzas Plaza’, ocupaban banquetas y el arroyo vehicular, además de dañar el arbolado urbano al utilizar las ramas como anclas para la colocación de estructuras metálicas, lo cual es ilegal en la Ciudad de México.

“En Benito Juárez tendremos un programa de cero tolerancia a las pérgolas (...) en la calle de Georgia no puede ser que el negocio sea más grande afuera en la calle –en el arroyo vehicular– que adentro, no se pueden adueñar de los espacios de los vecinos. No vamos a tolerar que se invada el espacio público”.

— Luis Mendoza