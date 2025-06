Estos son los partidos de ultraderecha europeos en auge

El partido Alternativa para Alemania, considerado en parte de extrema derecha, está bastante aislado en la política alemana. En otros países europeos, partidos similares incluso forman parte del Gobierno.Un informe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania revela que los partidos políticos alemanes no quieren tener que ver con el partido AfD, considerado de extrema derecha. En otros países europeos con partidos similares, la situación es completamente diferente.

Países Bajos: Partido por la Libertad (PVV)

El Partido por la Libertad (PVV), de Geert Wilders, ha roto la coalición de Gobierno que lideraba en Países Bajos, porque el Ejecutivo no ha tomado medidas lo suficientemente duras en materia de inmigración. "Queremos un alto total e inmediato al asilo. Queremos que todos, pero realmente todos los solicitantes de asilo sean rechazados inmediatamente en la frontera", reclamaba Wilders. En otoño, habrá nuevas elecciones en Países Bajos.

Si por Wilders fuera, prohibiría el Corán y las nuevas mezquitas. Por lo demás, se moviliza contra la protección del clima y contra la Unión Europea (UE), a la que critica por "abusiva". Wilders domina su partido: él es el único miembro, incluso los diputados y ministros son, oficialmente, solo simpatizantes del PVV. Esto le permite a Wilders determinar por sí solo el programa de la formación y nombrar candidatos para las elecciones.

Polonia: Partido Ley y Justicia (PiS)

El partido polaco Ley y Justicia (PiS) perdió las elecciones parlamentarias a finales de 2023. Desde entonces, Donald Tusk, de ideología liberal y expresidente del Consejo de la UE, gobierna en Polonia. En las elecciones presidenciales de mayo de 2025, Karol Nawrocki, apoyado por el PiS, ganó por un estrecho margen. Nawrocki hizo campaña con su retórica antialemana y antieuropea.

Pero el PiS se muestra bastante cauteloso en la UE, ya que los flujos financieros procedentes de Bruselas son importantes para el país. También se posiciona claramente del lado de Ucrania en la guerra contra Rusia y aboga por una fuerte presencia de la OTAN como protección contra su poderoso vecino.

En cambio, en materia de política migratoria, el partido defiende las posiciones duras de sus homólogos en otros lugares de Europa. En cuestiones sociales, se acerca a la Iglesia católica en Polonia y se opone a la legalización del aborto y a la igualdad de las parejas homosexuales.

Hungría: Fidesz

Fidesz (Unión Cívica Húngara) es, probablemente, el partido de extrema derecha más exitoso de Europa. Con su líder, Viktor Orbán, Fidesz estuvo en el poder en Hungría entre 1998 y 2002, y lo ha vuelto a estar de forma ininterrumpida desde 2010. Fundado en 1988, poco antes del fin del comunismo, como una fuerza liberal radical, mantuvo esta orientación durante mucho tiempo.

Después giró hacia la derecha. Ahora, el partido defiende explícitamente una democracia iliberal, considera que el Occidente cristiano está amenazado por la extranjerización y quiere limitar en gran medida la influencia de la UE.

A diferencia de otros partidos similares, Fidesz reconoce el cambio climático provocado por el hombre como una amenaza. A diferencia del PiS polaco, por ejemplo, el Fidesz de Orbán busca el contacto con Rusia, sobre todo en cuestiones energéticas. Orbán también se acerca ideológicamente al presidente Vladimir Putin.

Eslovaquia: Smer

El actual primer ministro, Robert Fico, fundó el partido. Traducido, el nombre significa "Dirección - Socialdemocracia Eslovaca". La dirección apunta claramente hacia la derecha y no tiene casi nada que ver con la socialdemocracia al estilo alemán. Smer advierte contra una "extranjerización" de Eslovaquia. El líder del partido y primer ministro Fico considera que los musulmanes en general no son capaces de integrarse y en 2016 afirmó: "El islam no tiene cabida en Eslovaquia".

Fico califica a los ucranianos invadidos por Rusia de "nazis y fascistas". Antes de las elecciones parlamentarias de 2023, de las que Smer salió victorioso, Fico anunció que detendría inmediatamente el suministro de armas a Ucrania. Así lo hizo y afirmó que la OTAN y los Estados Unidos eran responsables del ataque de Moscú. Su Gobierno también se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de las sanciones de la UE contra Rusia, calificándolas de "inútiles y contraproducentes".

España: Vox

Liderado por Santiago Abascal, ha experimentado un rápido ascenso. Fundado en 2013, alcanzó el 15 por ciento de los votos en 2019. Actualmente, es la tercera fuerza política en España. Hasta ahora, no ha participado en el Gobierno central.

La principal preocupación de Vox es específicamente española: se deben revocar los derechos de autonomía de regiones como Cataluña o el País Vasco, y España debe volver a ser un Estado centralista. También hay un toque especialmente español en sus críticas a la inmigración y al islam: Abascal exige una nueva Reconquista.

A principios de febrero, el partido organizó en Madrid un gran acto bajo el lema "Make Europe Great Again". Entre los participantes se encontraban el jefe del Gobierno húngaro, Viktor Orbán, y la populista de derecha francesa Marine Le Pen.

Dinamarca: Partido Popular Danés

El Partido Popular Danés se fundó en 1995 y vivió su época de mayor éxito en los años 2000 y 2010. Con sus posiciones críticas hacia la inmigración, la globalización y la UE, combinadas con sus reivindicaciones de un Estado del bienestar fuerte, apoyó en aquel entonces a varios Gobiernos de centroderecha en Copenhague, logrando imponer un endurecimiento del sistema de asilo.

Pero en cuanto los socialdemócratas daneses, liderados por Mette Frederiksen, no solo adoptaron las demandas antiasilo del Partido Popular a partir de 2019, sino que también las aplicaron, el apoyo al Partido Popular se desvaneció. En las últimas elecciones al Folketing, el Parlamento danés, en 2022, solo obtuvo un 2,6 por ciento de los votos. La política de inmigración y asilo del actual Gobierno socialdemócrata de Dinamarca es una de las más estrictas de Europa.

