Trump: ataque israelí a Irán es posible, pero no inminente

Estados Unidos está evacuando a su personal no indispensable de Medio Oriente. El presidente espera que Israel no ataque, porque un acuerdo con Teherán “está bastante cerca”, aseguró.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves (12.06.2025) que existen posibilidades de un ataque israelí contra instalaciones nucleares de Irán, pero afirmó que no cree que vaya a ser "inminente" e instó a las autoridades israelíes a no tomas esas acciones porque un acuerdo con Teherán es todavía posible, pese a que las autoridades persas prometieron aumentar su producción de uranio enriquecido.

"No quiero decir que sea inminente pero parece algo que bien podría suceder”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó que las autoridades israelíes "no le adelantaron nada”. Sin embargo, Washington ha tomado medidas para repatriar al personal estadounidense no esencial de Bagdad, la capital de Irak, y ha facilitado la salida voluntaria de familiares y trabajadores no imprescindibles de misiones diplomáticas en la región.

"Existe la posibilidad de un conflicto masivo. Hay muchos estadounidenses en esta zona, y les dije que debían salir, porque algo podría pasar pronto. Y no quiero ser el que no avisó y los misiles de pronto estén impactando en sus edificios (...) Tenía la opción. ¿Lo hacía o no? Hacerlo tiene sus desventajas, pero también sus ventajas, como que se salvarían muchas vidas si ocurriera, y ojalá no ocurra", indicó.

Quieren enriquecer más uranio

Trump aseguró que el acuerdo con Irán está "bastante cerca”. Por ello, apuntó, "no quiero que ellos (Israel) intervengan, porque creo que eso lo arruinaría”. "Me encantaría evitar un conflicto. Irán va a tener que negociar un poco más duro, es decir, tendrá que darnos algunas cosas que ahora no está dispuesto a darnos", avisó.

Pese al optimismo de Trump, Irán se mostró desafiante. Según su cancillería, el jefe de la organización atómica local cursó "las órdenes necesarias" para "lanzar un nuevo centro de enriquecimiento de uranio, en un lugar seguro", para conseguir que la producción se incremente "significativamente”.

La república islámica hizo su anuncio justo después de que el consejo de gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, adoptara una resolución en la que condena a Irán por incumplir sus compromisos, pues enriquece uranio al 60 por ciento, muy por encima del límite del 3,67 por ciento establecido en el acuerdo de 2015, aunque por debajo del necesario para fabricar una bomba atómica.

DZC (EFE, AFP)