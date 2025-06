Argentina: Cristina Fernández se entregará el próximo miércoles

La expresidenta se presentará en los tribunales federales. A través de X (Twitter), explicó también por qué solicitó la prisión domiciliaria, algo que “no se trata de un privilegio”.La expresidenta argentina Cristina Fernández se presentará el próximo miércoles 18 de julio ante la justicia para empezar a cumplir la pena de seis años de prisión a la que fue condenada por corrupción, informó este viernes (13.06.2025) la dirigente izquierdista. La política, líder del Partido Justicialista y principal opositora al gobierno de Javier Milei, pidió cumplir la pena en prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años.

"El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py (tribunales federales) para estar a derecho, como siempre lo he hecho", aseguró Fernández en su cuenta de X (Twitter). En el mismo mensaje, explicó por qué solicitó la prisión domiciliaria, algo que puede hacer debido a que tiene más de 70 años. "No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal", aseguró la exmandataria.

Fernández recordó que cuenta con custodia personal "de por vida" por su condición de expresidenta. "Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura", dijo. Recordemos que en 2022 un sujeto se coló entre un grupo de simpatizantes que la saludaban frente a su casa y le apuntó con un arma a la cabeza a corta distancia, pero las balas no salieron.

Que la traten "con decoro"

Varios dirigentes peronistas reclamaron el jueves que Fernández sea tratada "con decoro" y que la Justicia no haga un "show de degradación" negándole el beneficio de la prisión domiciliaria. Mientras, partidarios de la exmandataria cortaron el tránsito y se movilizaron en distintos puntos de Buenos Aires, para expresar su malestar con la decisión judicial.

Fernández fue hallada culpable en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007). El fallo imposibilita que Fernández se postule como candidata a legisladora en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre.

DZC (EFE, AFP)