¿Está América Latina preparada para proteger a sus trabajadores ante la IA y la robótica?

Además de universalizar la cobertura de la asistencia social, y de los seguros de salud y pensiones, América Latina necesita programas de empleo, capacitación técnica y reconversión profesional, advierte Ramón Cardozo.Aunque América Latina ha avanzado en el desarrollo de sus sistemas de protección social, millones de personas en la región siguen sin acceso a una red que realmente las resguarde. Muchas carecen por completo de cobertura, mientras otras reciben beneficios tan bajos que no les permiten salir de la pobreza ni amortiguar choques imprevistos, crisis prolongadas, o transiciones naturales del ciclo de vida como la vejez o la pérdida del empleo.

El Informe sobre el Estado de la Protección Social 2025, publicado recientemente por el Banco Mundial, afirma que alrededor del 30 % de la población latinoamericana vive sin acceso efectivo a una red adecuada de seguridad social. La situación es más grave en los sectores más pobres de la región, donde la desprotección alcanza al 68 % de la población.

Esta exclusión es especialmente preocupante en momentos en los que el mundo atraviesa una revolución tecnológica. La inteligencia artificial, la robótica y la automatización están transformando de forma acelerada y profunda el mundo del trabajo. Los empleos más rutinarios y de baja cualificación —frecuentemente ocupados por los sectores más vulnerables— son precisamente los primeros en verse afectados por estas tecnologías digitales.

Un reciente estudio del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2024) estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos en América Latina están expuestos a la inteligencia artificial generativa, sobre todo aquellos con tareas rutinarias y repetitivas.

Ante este escenario, la pregunta que surge es: ¿está América Latina preparada para proteger a sus trabajadores frente a las transformaciones que la IA y la robótica están produciendo en el mundo laboral?"

Informalidad laboral: talón de Aquiles de la protección social en Latinoamérica

La informalidad laboral es uno de los eslabones más débiles de los sistemas de protección social en Latinoamérica. La mayoría de los trabajadores informales se concentra en actividades rutinarias y de baja productividad, lo que los deja en una situación especialmente vulnerable frente a los avances tecnológicos.

El informe del Banco Mundial señala que menos del 42 % de la fuerza laboral en América Latina contribuye a regímenes de seguro social, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores de la región se encuentran excluidos de seguros contributivos como los de salud, desempleo o pensiones.

Esta exclusión estructural, histórica en la región, se ha vuelto más compleja con la expansión del trabajo digital informal. Los trabajadores "gigs" y "freelancers", que desempeñan empleos temporales y por encargo, enfrentan una realidad laboral marcada por la falta de contratos estables y el acceso muy limitado a mecanismos formales de protección social.

Por esta razón, el estudio señala que los actuales esquemas de seguro social basados en contribuciones salariales no resultan adecuados para regiones como América Latina, donde el empleo formal y estable no constituye la norma. En consecuencia, advierte que la protección social no puede seguir siendo un privilegio exclusivo de los empleados formales, sino que debe transformarse en un derecho ciudadano universal, accesible.

Como respuesta a este desafío, el Banco Mundial recomienda varias medidas urgentes: universalizar la cobertura de protección social extendiéndola a trabajadores autónomos e independientes, crear regímenes flexibles de cotización y promover seguros sociales progresivos que adapten las aportaciones a la realidad de ingresos variables, característica de quienes trabajan en condiciones informales o en plataformas digitales.

Dos mundos divorciados: política social y mercado laboral en Latinoamérica

Otro desafío estructural clave para Latinoamérica es la débil coordinación entre los sistemas de protección social y los mercados laborales. Los programas tienden a ser reactivos y están diseñados para responder a emergencias, más que para anticiparse a los cambios profundos que está provocando la revolución tecnológica en la naturaleza del trabajo.

El informe del Banco Mundial sostiene que "los sistemas de protección social necesitan fortalecerse para cumplir con las demandas rutinarias de manera más efectiva, mientras simultáneamente mejoran su versatilidad y capacidad para anticipar, absorber y adaptarse a las presiones emergentes".

Esto implica que los países no solo deben desarrollar sistemas que mitiguen las emergencias del trabajador en el presente, sino que también los preparen para adaptarse a las transformaciones producidas por la inteligencia artificial y la automatización.

Para alcanzar esta meta, los países latinoamericanos deben superar la fragmentación de sus sistemas y establecer una mayor coordinación entre los tres pilares fundamentales de la protección social: asistencia social (transferencias monetarias), seguro social (salud y pensiones), y programas laborales (intermediación y formación técnica).

Programas como Bolsa Familia en Brasil o Familias en Acción en Colombia llegan a millones de hogares pobres, pero estos apoyos no se vinculan formalmente con programas de empleo, capacitación técnica o reconversión profesional. En consecuencia, muchos de los beneficiarios se mantienen atrapados en ciclos de asistencia sin poder migrar hacia ocupaciones más estables, mejor remuneradas o menos expuestas a la automatización.

Frente a este otro reto estructural clave, el Banco Mundial propone avanzar hacia sistemas digitales integrados de protección social y empleo, capaces de identificar a trabajadores en riesgo, ofrecer capacitación técnica y digital a través de plataformas accesibles, y diseñar programas que preparen a los trabajadores para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías.

En el mismo sentido, el informe del Banco Mundial destaca la importancia de incrementar el gasto destinado a los programas orientados a mejorar la calidad laboral y responder eficazmente a las nuevas demandas del mercado. Actualmente, estos programas representan menos del 5 % del gasto total en protección social en América Latina, lo que refleja el marcado carácter asistencialista de los sistemas sociales de la región.

Una reforma urgente para una transición justa

El desarrollo de la inteligencia artificial avanza a velocidad exponencial. Sam Altman, CEO de OpenAI, advierte en su artículo "The Gentle Singularity": "La humanidad está cerca de construir una superinteligencia digital". Según sus proyecciones, "2026 probablemente traerá sistemas capaces de descubrir nuevos conocimientos, y en 2027 podremos ver la llegada de robots que puedan realizar tareas en el mundo real".

América Latina debe evitar quedar rezagada en la adopción de estas tecnologías, pero al mismo tiempo necesita transformar con urgencia sus sistemas de protección social para hacerlos más inclusivos, anticipatorios y adaptativos. Como recomienda el informe del Banco Mundial, la región debe convertir la protección social en una herramienta clave para una transición justa hacia una economía digital inclusiva.

(rml)