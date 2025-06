¿Se propagará el conflicto Israel-Irán por Oriente Medio?

El ataque a gran escala de Israel contra Irán podría incendiar toda la región. La cuestión es si las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán pueden continuar.Quien diga que Oriente Medio es un polvorín, se queda corto. Israel, con el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha lanzado una bomba en el corazón de esta región altamente explosiva.

Un gran ataque contra más de 100 objetivos en Irán, justificado como un "ataque preventivo" contra el posible desarrollo de armas nucleares iraníes. Se espera que los ataques israelíes, incluyendo zonas residenciales de Teherán, continúen durante varios días.

Las consecuencias, tanto en la región como fuera, son imprevisibles. Sin embargo, ya se vislumbran algunos de los próximos acontecimientos: Irán ha cancelado las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, iniciadas por la administración estadounidense con la mediación de Omán. El ataque israelí se produce dos días antes de la siguiente ronda de negociaciones.

Incógnitas sobre objetivos iraníes

Donald Trump había instado explícitamente al Gobierno israelí a no torpedear las conversaciones con un ataque. Justo antes de que los misiles israelíes impactaran en Teherán, Trump publicó que contaba con la continuidad de las negociaciones.

El hecho de que Ali Shamkhani muriera en los ataques, demuestra la poca importancia que Netanyahu concedía a las negociaciones nucleares. Shamkhani había sido designado por el líder supremo, Ali Jamenei, para dirigir el comité de las conversaciones nucleares con Estados Unidos.

Una de las incógnitas es si Irán también atacará objetivos estadounidenses como posibles represalias. Estados Unidos es considerado el principal apoyo militar de Israel. Ya en el pasado Teherán ha amenazado con ataques de represalia contra bases estadounidenses en Oriente Medio.

Entre Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos mantiene ocho bases militares permanentes y varias temporales, donde se estima que hay estacionados 50.000 soldados.

Si bien Irán no tiene interés en un conflicto militar con Estados Unidos, la moderación de Teherán dependerá también de si el Gobierno estadounidense se distancia de los ataques israelíes y, en caso afirmativo, con qué credibilidad. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya afirmó en un posteo en X que Estados Unidos no está involucrado en absoluto en las acciones israelíes. Y añadió la advertencia de que no se atacaran objetivos estadounidenses bajo ninguna circunstancia.

Condena de los países de la región

Hay mucho nerviosismo en todo Oriente Medio. Los países de la región han condenado enérgicamente el ataque de Israel, incluida Arabia Saudita, hasta hace poco enemiga declarada de Irán.

El acercamiento entre Israel y el mundo árabe, iniciado por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump y conocido como los Acuerdos de Abraham, es probablemente, de momento, inviable.

Arabia Saudita e Irán, tras años de amarga hostilidad, apenas comenzaron a reconciliarse hace dos años, bajo mediación de China. Las relaciones entre ambos países se han intensificado desde entonces, e incluso deseaban cooperar militarmente y realizar ejercicios conjuntos.

Arabia Saudita y los demás países árabes de la región no quieren verse envueltos en el conflicto entre Israel e Irán bajo ninguna circunstancia. Sobre todo, si Estados Unidos está involucrado.

La eficacia de los ataques israelíes en Irán

Dada la superioridad de sus oponentes, Irán también podría recurrir a una guerra asimétrica. Esto incluye interrumpir la producción y el transporte de petróleo. En 2019, los ataques con drones perpetrados por los hutíes yemeníes interrumpieron temporalmente la mitad de la producción petrolera de Arabia Saudita.

En los años siguientes, las instalaciones petroleras saudíes fueron blanco de repetidos ataques desde Yemen. Por lo tanto, no es de extrañar que los precios del petróleo hayan subido drásticamente tras los ataques israelíes.

La cuestión es si los ataques de Israel lograrán su objetivo oficial: impedir que Irán desarrolle una bomba nuclear. Hasta ahora, la mayoría de los expertos dudaban de si era posible destruir el programa nuclear iraní. Muy al contrario, los ataques pudieran incluso impulsar a Teherán a buscar aún más armas nucleares. Y esto, a su vez, podría conducir a una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio que a nadie interesa.

(rmr/ms)