Estados Unidos: protestas "No Kings" contra desfile militar de Trump

Este sábado en Washington, Donald Trump celebrará su cumpleaños y el 250º aniversario del Ejército con un desfile militar. Por otro lado, habrá alrededor de 1.800 protestas contra su administración en todo el país.En Los Ángeles continúan las que posiblemente sean, hasta ahora, las mayores protestas del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. La gente muestra su descontento contra las estrictas políticas migratorias de Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque la mayoría de los manifestantes son pacíficos, Trump desplegó allí a la Guardia Nacional y luego a unos 700 marines.

Este sábado (14.05.2025) habrá manifestaciones, unas 1.800 según "No Kings", en todo el país. Este grupo organizador de las manifestaciones tiene el lema de "Sin tronos, ni coronas, ni reyes". En cada uno de los 50 estados, incluyendo la remota Alaska y la isla de Hawái, habrá protestas.

¿Qué son las protestas de "No Kings" planeadas para el sábado?

Las protestas han cobrado relevancia, porque Trump ordenó la actuación del Ejército contra los manifestantes en Los Ángeles. El movimiento está en contra de las políticas administrativas del presidente estadounidense.

"Han desafiado a nuestros tribunales, han deportado estadounidenses, han arrestado a personas en las calles, han atacado nuestras libertades civiles y han recortado nuestros programas de ayuda", se puede leer en el sitio web de "No Kings". El movimiento está respaldado por la iniciativa 50501. El nombre significa 50 estados, 50 protestas, 1 movimiento.

Los partidarios de Trump lo ven como un presidente fuerte, que está instaurando orden en Estados Unidos. Sus detractores, como "No Kings", consideran que sus actos suponen una amenaza para los cimientos democráticos del país.

No es casualidad que las protestas de "No Kings" se celebren el sábado. Su objetivo es contrarrestar el gran desfile militar que Trump organizará en la capital estadounidense ese día.

¿Cómo será el desfile de Trump en Washington?

El desfile militar conmemora el 250º aniversario del Ejército de Estados Unidos, precisamente el 14 de junio, día del 79 cumpleaños de Trump. Oficialmente, el presidente solo honra a las tropas estadounidenses.

El tema del desfile son "Las Guerras de Estados Unidos" y la conmemoración de todos los principales conflictos militares de la historia del país. Cada una de estas guerras estará representada por militares con trajes históricos y 400 miembros de la misma unidad con uniformes modernos, además de vehículos militares de diferentes épocas.

Trump, según medios estadounidenses, declaró que el evento será "mejor y mayor que cualquier otro desfile que hayamos tenido en este país".

El último desfile militar en Estados Unidos tuvo lugar el 8 de junio de 1991, bajo la presidencia de George H.W. Bush, con motivo del exitoso despliegue de la coalición liderada por Estados Unidos en la Segunda Guerra del Golfo.

Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump ya había previsto un gran desfile militar en Washington. En aquel momento, el proyecto fue rechazado por las autoridades de la capital, entre otras cosas, por los elevados costes y los previsibles daños en las carreteras.

El coste para celebrar el 250º aniversario se estima en 45 millones de dólares, incluyendo 16 millones para la reparación de los daños en las carreteras tras el desfile.

¿Por qué no habrá una manifestación de "No Kings" contra el desfile en Washington?

El presidente estadounidense había anunciado con antelación que no se tolerarían contramanifestaciones durante el desfile militar. "Si los manifestantes quieren venir, se enfrentarán a una violencia descomunal", declaró el presidente el pasado martes. Así que, se trata sobre todo de un problema de seguridad. Los organizadores de "No Kings" afirman, además, que quieren evitar que la atención del sábado se centre únicamente en Washington. En lugar de que el "desfile de cumpleaños" de Trump acapare toda la atención, en "No Kings” quieren que la gente hable de los acontecimientos que se celebran en el resto del país ese día.

