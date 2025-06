La política alemana bajo presión por conflictos en Oriente Medio

El ataque aéreo israelí contra Irán supone una nueva escalada bélica en Oriente Medio. Alemania se enfrenta ahora a una dura prueba de política exterior.La política alemana en Oriente Medio ya es en sí un ejercicio de equilibrio. Y ahora es aún más difícil. Con el ataque de Israel contra objetivos en Irán, es probable que las estrechas relaciones entre Alemania e Israel se vean aún más afectadas.

La seguridad de Israel es una "razón de Estado" para Alemania, así lo expresó primero la excanciller Angela Merkel y después el anterior jefe de Gobierno, Olaf Scholz. Alemania tiene una responsabilidad especial con la seguridad de Israel debido al asesinato de millones de judíos durante la era nazi.

Para el Gobierno alemán, es cada vez más difícil posicionarse ante las crudas acciones en aumento de Israel en la Franja de Gaza, en represalia por el ataque de Hamás. El actual canciller, Friedrich Merz, declaró hace unos días: "Francamente, ya no entiendo cuál es el objetivo de lo que hace el Ejército israelí en la Franja de Gaza". Este daño a la población civil ya no puede justificarse como una lucha contra el terrorismo de Hamás. Sin embargo, no ha habido consecuencias. Los envíos de armas alemanas a Israel continúan.

Temor a una nueva escalada

Israel defiende sus recientes ataques contra Irán, alegando una "amenaza inminente y existencial". El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, habló de "ataque preventivo". Irán supuestamente estaría cerca de desarrollar una bomba nuclear.

El Gobierno alemán comparte fundamentalmente las preocupaciones de Israel. En un comunicado de prensa emitido en la mañana siguiente al ataque, el canciller Friedrich Merz reiteró que "Israel tiene derecho a defender su existencia y la seguridad de sus ciudadanos". Declaró haber hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien le informó sobre las acciones militares y sus objetivos.

"El Gobierno alemán ha expresado repetidamente su preocupación por el programa avanzado de armas nucleares de Irán durante muchos años. (...) Este programa nuclear viola la normativa del Tratado de No Proliferación Nuclear y representa una grave amenaza para toda la región, especialmente para el Estado de Israel", se afirmó en el comunicado de prensa. El objetivo debe seguir siendo que "Irán no desarrolle armas nucleares".

Europa es sólo un espectador

La reacción del Gobierno alemán era previsible, afirma Hans-Jakob Schindler, experto en Oriente Medio de la organización internacional Counter Extremism Project. Alemania sólo desempeña un papel secundario en el conflicto de Oriente Medio y no puede mediar activamente.

"Ciertamente, podría ofrecerse (para mediar) allí. Pero ahora las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán son cruciales", declaró Schindler a DW. "El formato de negociación del pasado —Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos con Irán— ya no forma parte de esta fórmula. Desafortunadamente, los europeos ahora son más espectadores que actores en este conflicto", evalúa Schindler.

El experto del Counter Extremism Project no cree que la actual escalada vaya a cambiar los principios de la política alemana hacia Israel. "No somos un país cualquiera. Somos Alemania con la historia del Holocausto. En este sentido, no hay absolutamente ninguna otra opción moral y ética que mostrar solidaridad con Israel", opina.

Sin embargo, eso no significa que se deba aceptar automáticamente cada operación del Ejército israelí ni cada decisión del Gobierno israelí, dice: "El nuevo Gobierno federal se muestra mucho más dispuesto a criticar que el anterior".

Entre la "razón de Estado" y la "solidaridad forzada"

Ante las acciones de las fuerzas armadas israelíes en Gaza, las voces críticas contra el Gobierno de Netanyahu se han intensificado recientemente, incluso dentro de la coalición gobernante alemana, compuesta por los partidos conservadores CDU y CSU y los socialdemócratas del SPD.

Algunos miembros del Gobierno alemán parecen temer verse forzados por Israel. El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, declaró a finales de mayo que no se dejarían presionar por Israel. No permitirían que se les obligue a mostrar "una solidaridad forzada. Eso no será posible de esta forma", aseguró.

Wadephul comentó recientemente sobre el ataque de represalia iraní contra Israel durante una visita a El Cairo: "Condenamos con la mayor firmeza posible el ataque indiscriminado iraní contra territorio israelí", declaró el político de la CDU. "Irán está atacando actualmente a Israel con cientos de drones. Hay informes sobre los primeros heridos. Estos hechos son más que preocupantes". El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, le informó tras el inicio de los ataques.

¿Hasta dónde llega el derecho a la legítima defensa?

Tras el ataque israelí, Rolf Mützenich, experto en política exterior del SPD, declaró a la emisora Deutschlandfunk que Israel tiene derecho a la legítima defensa. Sin embargo, esto está vinculado a un peligro inminente y una amenaza existencial. Si Israel pudo aprovecharse de ello será, sin duda, un tema que se abordará en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mützenich también enfatizó el peligro del programa nuclear iraní. "Teherán siempre ha ido a más en esta espiral, una irresponsabilidad", afirmó.

La cuestión de si el ataque de Israel fue legítimo según el derecho internacional, es controvertida. Los abogados internacionales señalan que un ataque preventivo sólo es justificable en circunstancias muy limitadas; por ejemplo, en el caso de una amenaza inminente que no pueda evitarse de ninguna otra manera.

Jan van Aken, presidente del partido La Izquierda, describió el ataque israelí en un comunicado de prensa como una "grave violación del derecho internacional". Afirmó que no puede justificarse por motivos de legítima defensa. "El Consejo de Seguridad de la ONU debería reunirse hoy en una sesión extraordinaria para condenar el ataque. Todas las partes deben reducir la tensión de inmediato y abstenerse de nuevos ataques, también para proteger a la población civil afectada en Irán e Israel".

Seguridad de las instituciones judías en Alemania

Mientras tanto, algunos políticos consideran la escalada entre Israel e Irán una amenaza para la seguridad en Alemania. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt (CSU), en consulta con los ministros del Interior de los estados federados alemanes, anunció que reforzaría las medidas de seguridad para proteger a las instituciones judías e israelíes en el país. Alemania estaría preparada en caso de que la situación en Oriente Medio se convirtiera en una amenaza potencial. El Ministerio de Exteriores israelí anunció el cierre de todos los consulados y embajadas de Israel en todo el mundo.

(rmr/rml)