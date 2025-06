¿No puedes hacer tu examen en línea de la UNAM o IPN? Esto debes saber

Si vas a presentar el examen en línea de ingreso a bachillerato de la UNAM o el IPN, presta atención: las fechas programadas son el 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de junio de 2025. Solo podrás hacerlo el día y la hora señalados en tu Documento de Cita, sin posibilidad de reprogramarlo si llegas tarde o tienes fallas técnicas.

No habrá segundas oportunidades. Si por cualquier motivo no puedes conectarte en tiempo y forma, el sistema no te permitirá acceder después de la hora indicada.

¿Cómo es el examen en línea?

Debes ingresar 15 minutos antes del horario oficial asignado. Una vez dentro, tendrás hasta tres horas para responder las 128 preguntas. El examen se puede hacer desde casa o en otro lugar cómodo, pero es fundamental que cuentes con una computadora funcional, buena conexión a internet y un entorno libre de distracciones.

Requisitos técnicos mínimos

Antes de tu examen, asegúrate de tener todo esto en orden:

Sistema operativo : Windows 10/11 o macOS 10.15 a 14

: Windows 10/11 o macOS 10.15 a 14 Navegador : Google Chrome (versión 91 o superior) o Firefox (78 o superior)

: Google Chrome (versión 91 o superior) o Firefox (78 o superior) Navegador seguro : Browser Lockdown (obligatorio)

: Browser Lockdown (obligatorio) Internet : velocidad mínima de 2 Mbps

: velocidad mínima de 2 Mbps Memoria : 2 GB RAM y 200 MB de espacio libre

: 2 GB RAM y 200 MB de espacio libre Cámara y micrófono: integrados o externos

Consejos antes y durante el examen

Prepara tu espacio con anticipación: elige un sitio tranquilo, sin cuadros, muñecos ni personas al fondo. Evita situarte contra la luz para que tu rostro sea visible. Cierra todos los programas en tu computadora antes de ingresar y limpia el lente de la cámara.

Durante el examen:

Solo puedes tener 2 hojas blancas, lápiz, goma y sacapuntas

Está prohibido el uso de audífonos, celulares, libros, relojes o calculadoras

No debes cubrir tu rostro con gorras, lentes oscuros o tapabocas

Todo el tiempo estarás siendo grabado y monitoreado por el sistema

Al finalizar, deberás destruir las hojas utilizadas frente a la cámara.

¿Qué puede anular tu examen?

Tu aplicación será cancelada si:

Alguien más intenta hacer el examen por ti

Interactúas con otras personas o hablas en voz alta

Compartes el contenido en redes sociales o haces capturas de pantalla

No te ves o no se escucha tu micrófono

Usas dispositivos o materiales no autorizados

Cualquier irregularidad será verificada por personal autorizado de UNAM o IPN. De comprobarse una falta, tu participación quedará anulada sin posibilidad de repetir el examen.