ONU: masivo apoyo a resolución para terminar combates en Gaza

Con 149 votos a favor y solo 12 en contra, la propuesta -que no es vinculante- llama a Israel a detener los enfrentamientos y permitir el ingreso de ayuda para la población civil.La Asamblea General de Naciones Unidas exigió este jueves (12.06.2025), por abrumadora mayoría, un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en los combates en la Franja de Gaza, y la entrega de ayuda a los habitantes del arrasado territorio palestino, luego de que Estados Unidos vetara un esfuerzo similar en el Consejo de Seguridad la semana pasada.

La resolución, que no es vinculante, también exige la liberación de los rehenes retenidos por el grupo islamista Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea, el regreso de los palestinos detenidos por Israel y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. El texto fue respaldado por 149 países, mientras que 19 se abstuvieron y 12 lo rechazaron.

Entre los que rechazaron, además de Estados Unidos e Israel, están países como Paraguay, Argentina y Hungría. El embajador libio ante la ONU, Taher El-Sonni, dijo que quienes presionen el botón rojo para votar en contra tendrán "una marca de sangre en sus dedos”.

Valor simbólico

El texto, presentado por España y votado a favor por Alemania, Reino Unido y otros países que suelen abstenerse en estos casos, "condena firmemente el uso del hambre de civiles como método de guerra y la denegación ilegal del acceso a la ayuda humanitaria, además de la privación de los bienes indispensables para la sobrevivencia de los civiles, incluyendo la obstaculización deliberada del suministro y acceso a la ayuda".

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo ante la asamblea que la resolución era un "libelo sangriento" e instó a los países a no participar de una "farsa" que socava las negociaciones para rescatar a los rehenes y no condena a Hamás. "Debe reconocerse que al no condicionar el alto al fuego a la liberación de los rehenes, se dice deliberadamente a las organizaciones terroristas que secuestrar personas funciona", señaló.

La resolución posee un valor simbólico por reflejar la visión global sobre la ofensiva israelí en Gaza. Otros llamados similares a terminar con los combates han sido ignorados por Israel. A diferencia del Consejo de Seguridad, ningún país tiene poder de veto en la Asamblea General.

