Washington blindada y dividida por desfile militar de Trump

Cientos se manifestaron contra Trump cerca de donde se realizaba un desfile militar en el que participaba el presidente. La zona estaba sumamente custodiada.La capital de Estados Unidos escenificó este sábado (14.06.2025) la fractura política de Estados Unidos: los seguidores de Donald Trump celebraron el desfile militar, pero a poca distancia cientos de manifestantes llamaban "fascista" al presidente.

Para Shaun Dailey, que viajó desde la vecina Pensilvania, la parada militar es simplemente una oportunidad para honrar al Ejército el día en que Trump cumple 79 años.

"Algunos dicen: oh, parece Corea del Norte, oh, parece Rusia porque Estados Unidos no celebra muchos desfiles militares (...), porque nos dicen que debemos avergonzarnos de quienes somos", comentó el joven de 22 años.

"Personalmente no veo eso como autoritario. No lo veo como fascista ni nada por el estilo. Solo lo veo como una celebración", añadió.

Brent Kuykendall, de 66 años, quien voló desde Texas con su esposa para ver el desfile, coincide en que es "patriotismo".

"Va más allá de Trump. Es para celebrar nuestro país", afirmó. Pero muchos en la Washington liberal están preocupados por el enorme despliegue militar que ha obligado a blindar gran parte del centro de la ciudad.

Agentes del Servicio Secreto, algunos con perros rastreadores, merodeaban por los puntos de entrada al área del National Mall donde se lleva a cabo el desfile.

Cientos de manifestantes marcharon hacia el perímetro para expresar su oposición a la revista militar y a la segunda presidencia de Trump.

"Vine en avión para oponerme al desfile fascista de cumpleaños de Trump", declaró Sam Richards, un veterano del ejército de Mineápolis (norte).

Miles de protestas en EE.UU.

"Todo esto parece una broma cruel, usar a personas que juraron lealtad a la Constitución y dedican sus vidas al ejército como peones para un tipo que quiere ser rey", opinó Richards, de 34 años.

Estaba rodeado de activistas que sostenían carteles en los que se leía "Pro USA, anti Trump".

También había una figura de madera que representaba a Trump con una nariz alargada, sentado en un inodoro con los pantalones abajo.

"Es muy importante estar aquí hoy porque hay muchas personas que tienen miedo", dijo Anahi Rivas-Rodriguez, de 24 años.

Ella reconoció que se sintió "intimidada" por la amenaza del presidente de responder con "mucha fuerza" si hay altercados. "Pero eso no me detiene, porque protestar es patriótico", añadió.

La manifestación en Washington fue una más entre cientos que tuvieron lugar en todo el país.

Bill Kennedy, de 68 años, viajó a la capital también desde Pensilvania porque cree que era crucial oponerse a Trump.

"Creo que él necesita ver esto", que "no se va a salir con la suya con la intimidación, las amenazas, la violencia y brutalidad" dijo.

mg (afp, Reuters)