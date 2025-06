Lewis Hamilton se dice "consternado" tras arrollar a una marmota en el GP de Canadá

El piloto británico dijo que no se percató del impacto durante el Gran Premio de Canadá, aunque sí de los daños causados a su bólido Ferrari.El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, se declaró consternado tras enterarse de que había chocado con una marmota durante el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 el domingo. Tras salir quinto, el piloto de Ferrari esperaba conseguir su primer podio desde que se unió a la escuderia, procedente de Mercedes, esta temporada. Pero sus planes se fueron al traste tras chocar con una marmota y sufrir daños. El hecho de enterarse del percance fue "devastador", aseguró.

"Estaba gestionando el neumático, así que me sentía optimista, y no lo vi. Pero obviamente me informaron que había chocado con una marmota, lo cual para mí fue devastador. Amo a los animales, así que estoy muy triste por lo ocurrido. Es horrible", dijo tras terminar la carrera en sexto lugar.

"Nunca antes me había pasado algo así. El suelo del auto, básicamente el lado derecho, tiene un agujero. Luego, también tuvimos un problema con los frenos a mitad de la carrera".

Verstappen llegó segundo

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, confirmó el incidente. "Fue en la vuelta ocho o nueve, al principio del primer stint (etapa de uso de neumáticos). El impacto dañó toda la parte delantera del suelo. Nos costó unos 20 puntos de carga aerodinámica", precisó.

La carrera la ganó George Russell, de Mercedes, con Max Verstappen, de Red Bull, en segundo. El novato de Mercedes, Kimi Antonelli, fue tercero, consiguiendo su primer podio en la F1. El líder del campeonato, Oscar Piastri, fue cuarto tras una colisión con su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, a tres vueltas del final. Norris no pudo terminar la carrera.

(dpa, reuters/el)