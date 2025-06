Alertan por desprendimiento en estructura elevada de la Línea 5 del Metro CDMX

Una nueva denuncia ciudadana ha encendido las alarmas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de que se reportara el desprendimiento parcial de una estructura en la estación Morelos de la Línea 5.

Usuarios alertan sobre posibles riesgos derivados del deterioro visible en el tramo elevado, mismo que fue evidenciado con un video que se publicó en redes sociales para su máxima difusión.

“El cascajo se está cayendo”, advierte usuario

En un video difundido por la cuenta Metro Viral, se observa cómo parte del plafón —conocido como “faldón”— de una de las llamadas “ballenas” estructurales comienza a desprenderse justo en las uniones del tramo elevado. Las imágenes fueron captadas en la zona de la estación Morelos, que conecta las Líneas 4 y B del STC.

Durante la grabación, el usuario que documenta la escena señala restos visibles en la carpeta asfáltica, justo debajo de la estructura:

“Miren abajito de esta estructura del Metro en la estación Morelos, se está cayendo el cascajo, para que luego no digan que no se les reportó, que no se les avisó que se puede caer”, advierte.

Además, en otras partes del video se aprecia cómo hay fragmentos ya desprendidos en el suelo, lo que confirma la falta de mantenimiento y supervisión estructural, según la denuncia del mismo usuario.

Acusan falta de mantenimiento en el Metro

El denunciante responsabiliza directamente al Metro CDMX por presuntos “daños estructurales derivados de la falta de mantenimiento y supervisión” en este tramo elevado, lo que incrementa la preocupación ciudadana sobre la seguridad de miles de usuarios que a diario transitan por la Línea 5.

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo no ha emitido una postura oficial sobre este nuevo señalamiento. Sin embargo, usuarios en redes sociales han comenzado a exigir una revisión urgente para evitar una tragedia similar a la de la Línea 12 en 2021.