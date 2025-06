¿Cuántos países poseen armas nucleares en 2025, y cuáles son?

Aunque el número de países con armas nucleares se mantiene estable desde hace años, el contingente de algunos ha variado notablemente.Actualmente, nueve países afirman poseer armas nucleares o se cree que las poseen. Este número se ha mantenido estable desde hace años (ver las cifras de 2018 en la galería abajo). Los primeros en poseerlas fueron los cinco Estados poseedores originales de armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Los cinco son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que compromete a los países que no poseen armas nucleares a no construirlas ni obtenerlas, y a los que sí las poseen a "entablar negociaciones de buena fe" con el fin de lograr el desarme nuclear.

India y Pakistán aumentan su arsenal nuclear

India y Pakistán, rivales que no han firmado el TNP, han aumentado sus arsenales nucleares a lo largo de los años. India fue el primero en realizar una prueba nuclear en 1974, seguida de otra en 1998. Pakistán realizó sus propias pruebas nucleares tan solo unas semanas después.

Israel, que tampoco ha firmado el TNP, nunca ha reconocido tener armas nucleares, pero se cree ampliamente que sí. Corea del Norte se adhirió al TNP en 1985, pero anunció su retirada del tratado en 2003, alegando lo que denominó agresión estadounidense. Desde 2006, ha realizado una serie de pruebas nucleares.

Irán y su enigma nuclear

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos, y las agencias de inteligencia estadounidenses han determinado que Teherán no busca activamente la bomba atómica. Sin embargo, en los últimos años ha estado enriqueciendo uranio hasta alcanzar un 60% de pureza, cerca del 90%, un nivel apto para armas nucleares.

En una evaluación anual publicada en junio de 2025, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estimó que los nueve países contaban con las siguientes reservas de ojivas nucleares militares en enero de ese mismo año:

Rusia: 4.309 (de 8.500 estimadas en 2018)

Estados Unidos: 3.700 (en 2018 se estimaban 7.700)

China: 600 (incremento desde 250 estimadas en 2018)

Francia: 290

Reino Unido: 225 (de 215 en estimación de 2018)

India: 180 (incremento estimado de 70 en siete años)

Pakistán: 170 (30 más que el estimado de 2018)

Israel: 90

Corea del Norte: 50 (de 60 estimadas hace siete años)

Editada por Enrique López con información de AP y SIPRI