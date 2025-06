Continúa el intercambio de fuego entre Irán e Israel

Tel Aviv y Jerusalén fueron blanco de los misiles iraníes, mientras Israel atacó objetivos militares en el este de Irán.Lo que hay que saber:

Alarmas antiaéreas y explosiones en Tel Aviv y Jerusalén

Ejército israelí dice haber matado al destacado general iraní Ali Shadmani

Israel ataca lanzaderas y depósitos de drones en el oeste de Irán

El ataque a la televisión pública iraní mató a tres personas

Mientras el G7 pide una "desescalada", países europeos piden a Irán volver a las negociaciones nucleares

A continuación, un resumen de los últimos acontecimientos sobre la situación en Oriente Medio, el martes 17 de junio de 2025.

Ejército israelí anuncia haber matado a un alto mando militar iraní cercano a Jamenei

"Tras información precisa proporcionada por la División de Inteligencia y una oportunidad repentina durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron un cuartel general en el corazón de Teherán, matando a Ali Shadmani", indicó un comunicado del Ejército israelí. Este agregó que Shadmani había comandado tanto los Guardianes de la Revolución Islámica como las fuerzas armadas iraníes.

"El centro de mando de emergencia de Khatam ol Anbiya, bajo su mando, era responsable de gestionar las operaciones de combate y aprobar los planes de potencia de fuego de Irán", recogió el comunicado castrense. Irán aún no ha confirmado la muerte del general, que era, según las fuerzas israelíes, uno de los generales más cercanos al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. (efe, afp)

Francia, Alemania y Reino Unido instan a Irán a negociar "cuanto antes" su programa nuclear

Los jefes diplomáticos de Francia, Reino Unido y Alemania "instaron a Irán a regresar lo antes posible y sin precondiciones a la mesa de negociaciones" sobre su programa nuclear, informó una fuente diplomática francesa. Los ministros Jean-Noël Barrot, David Lammy y Johann Wadephul, quienes se reunieron anoche con la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, también "pidieron a Irán evitar cualquier ataque precipitado contra intereses occidentales, cualquier expansión regional y cualquier escalada nuclear".

El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió anoche desde la cumbre del G7 en Canadá los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Israel e Irán, añadiendo que Francia, Alemania y Reino Unido están dispuestos a ayudar. Macron, paralelamente a la cumbre, donde el G7 emitió un comunicado conjunto en el que se pedía una "desescalada" del conflicto, afirmó que las tres naciones europeas están dispuestas a participar en las conversaciones con Irán. (afp, dpa)

Israel amanece con un nuevo ataque de misiles de Irán

Israel sufrió un nuevo ataque con misiles de Irán en la mañana de este martes (17.06.2025) tras registrar una de las noches más tranquilas desde el inicio de la escalada, con el lanzamiento de menos de 10 proyectiles iraníes, que no provocaron víctimas o daños, informa el diario The Times of Israel. "Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", anunciaron las fuerzas armadas hacia las 8:35 (7:35 CET) en un comunicado, poco después de llamar a la población a dirigirse cerca de los refugios.

Fuertes explosiones resonaron en Tel Aviv y en Jerusalén, después de que sonaran las alarmas. "Hace un rato, las sirenas sonaron en varias áreas de Israel tras la identificación de misiles lanzados desde Irán", había dicho el ejército israelí en un comunicado. Las fuerzas aéreas actúan "para interceptar y atacar donde sea necesario para eliminar la amenaza", agregó. (efe, afp)

Ejército israelí anuncia "numerosos ataques" contra objetivos militares en el oeste de Irán

El Ejército israelí afirmó el martes por la mañana (17.06.2025) que había llevado a cabo durante la noche "numerosos ataques de envergadura" contra objetivos militares en el oeste de Irán. "Durante los ataques, fueron golpeadas decenas de infraestructuras de almacenamiento y lanzamiento de misiles tierra-tierra. Además, lanzadores de misiles tierra-aire y lugares de almacenamiento de drones fueron atacados en el oeste de Irán", señaló en un comunicado.

El Ejército no proporcionó más detalles ni especificó los lugares exactos atacados. No hubo respuesta inmediata de las autoridades iraníes, aunque se escucharon fuertes explosiones en la ciudad de Tabriz, según informes de medios iraníes. En la capital, Teherán, testigos presenciales afirmaron que Israel había continuado sus ataques aéreos durante la noche anterior. (afp, dpa)

Bombardeo israelí contra televisión pública iraní dejó tres muertos

El ataque israelí de ayer lunes contra la la sede central de la radiotelevisión pública iraní (IRIB), causó al menos tres muertos, según un balance difundido hoy martes (17.06.2025) por la misma cadena, situada en un barrio residencial de Teherán, que el Ejército israelí había ordenado evacuar horas antes del ataque.

"Tres empleados de la televisión murieron y otros (resultaron) heridos en el ataque israelí", anunció la televisión pública sin precisar el número de personas hospitalizadas. Entre los muertos se encuentran el editor de noticias Nima Rajabpour y la administrativa Masoumeh Azimi, de acuerdo con los medios iraníes, que no identificaron al tercer fallecido. Rajabpour murió en el momento del ataque, mientras que Azimi sucumbió a las heridas en un hospital. (afp, efe)