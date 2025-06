León Krauze despide a su madre, la periodista Isabel Turrent, esposa de Enrique Krauze

La periodista, académica y analista política Isabel Turrent falleció a los 77 años, según informó Grupo Reforma la mañana del miércoles 18 de junio. Fue esposa del historiador y ensayista Enrique Krauze, y su hijo León Krauze se despidió de su madre a través de X.

Reconocida por su aguda mirada internacional y su compromiso con la democracia, Turrent dejó una profunda huella en el periodismo y la vida intelectual mexicana.

León Krauze se despide de Isabel Turrent

“Hoy murió mi madre, Isabel Turrent. Dicen quienes han pasado por este dolor que no hay palabras. Descubro que tienen razón. No hay palabras. Intentaré: Fue siempre libre y valiente. Vivió en sus propios términos, a su propio ritmo y defendiendo principios no negociables. Haciendo honor a su espíritu veracruzano, fue alegre y apasionada”, expresó.

León Krauze destacó los principios que su madre defendió a lo largo de su carrera periodística, así como su insaciable pasión por la lectura. Además, reveló su afición futbolística por el América y agradeció profundamente los mensajes de cariño y solidaridad recibidos de colegas.

“Fue una madre y una abuela amorosa, llena de imaginación y calidez. Tenía - eso sí - el gran defecto de ser americanista hasta el tuétano, como mi abuelo, con el que ahora la imagino... La voy a extrañar enormemente. Gracias a todos quienes se han tomado el tiempo de ponerme un mensaje amoroso”, concluyó.

Durante décadas, colaboró en medios como Reforma y Letras Libres, donde publicó columnas quincenales desde 1994. Su escritura se caracterizó por su claridad, sensibilidad cultural y profundidad ética. También fue profesora en El Colegio de México y cursó estudios en la Universidad de Oxford.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte. En 2017, Krauze escribió: “Quiero destacar el papel que ha jugado en la vida intelectual de México”, refiriéndose a su compañera de vida e influyente pensadora.