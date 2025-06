Roban casi 3,000 unidades de Nintendo Switch 2 en un área de descanso de camiones

Foto: Cortesía Nintendo of América

Un envío que contenía 2.810 consolas del modelo recién lanzado Nintendo Switch 2 fue sustraído el 8 de junio de 2025 en un área de descanso de camiones ubicada en Bennett, Colorado, Estados Unidos, resultando en pérdidas superiores a un millón de dólares. El incidente ocurrió mientras el chofer del camión efectuaba una revisión en el Love’s Truck Stop, desconociendo el contenido preciso de lo que transportaba.

El vehículo partió de las instalaciones de Nintendo ubicadas en Redmond, Washington, con destino a una tienda de GameStop localizada en Grapevine, Texas. El chofer solo tenía conocimiento de que llevaba “juguetes o juegos”, pero carecía de información más precisa.

Paletas completas fueron cargadas sin dejar rastro

Las autoridades del Condado de Arapahoe anunciaron que los criminales robaron múltiples paletas llenas de consolas. No obstante, no se ha especificado si existió uso de violencia directa o si el hurto se llevó a cabo cuando el conductor no estaba presente en el camión.

Nintendo Switch 2 - FayerWayer

Se ha iniciado una investigación por “robo calificado”, y se está pidiendo la colaboración de la ciudadanía para “poder obtener información” acerca de las consolas robadas o sobre el paradero de los culpables del incidente.

Nintendo podría bloquear los dispositivos robados

Considerando el valor de las consolas que fueron sustraídas, existe la preocupación de que puedan ser comercializadas en el mercado gris o revendidas a través de plataformas no oficiales. No obstante, Nintendo dispone de métodos que permiten rastrear y desactivar las consolas usando sus números de serie, lo que podría hacer que los dispositivos queden inservibles una vez que se conecten a internet.

Este tipo de incidente no es nuevo en el sector; de hecho, en 2020, en el Reino Unido se informaron robos parecidos de consolas PS5, donde se utilizaban métodos para abordar vehículos en marcha.

Un golpe a la cadena logística del entretenimiento digital

El atraco se lleva a cabo en plena “alta demanda por la Nintendo Switch 2”, una consola que ha logrado “vender más de 3,5 millones de unidades” en los primeros días posteriores a su lanzamiento.

Las pesquisas prosiguen y la compañía perjudicada ha decidido no realizar declaraciones formales hasta que se produzcan progresos relevantes.