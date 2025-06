Cerveceros artesanales buscan distinguirse por ley de las chelerías ilegales

Los productores y vendedores de cerveza artesanal en la Ciudad de México se unieron ante los cierres masivos que se han realizado por el operativo ‘La Noche es de Todos’, que hasta el momento ha suspendido y clausurado a más de 800 establecimientos mercantiles por presunta venta irregular de alcohol, alteraciones del orden, exceso de ruido y venta de bebidas embriagantes a menores de edad.

Pese a ello, dueños de cervecerías artesanales han criticado que estos cierres se han hecho con uso de fuerza pública –a pesar de que los tap room son lugares tranquilos–, situación que no pasa con las chelerías clandestinas - toreras, que no son cerradas y proliferan en calles de colonias populares de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza, como Tepito o Morelos, principales generadoras de violencia de la capital.

Mediante el movimiento ÉPICA, distintos productores, distribuidores, vendedores y consumidores de cerveza artesanal han difundido parte de los cierres de tabernas, en los que los verificadores suspenden los establecimientos por cosas ‘exageradas’, pues revisan todo el lugar y buscan un mínimo pretexto para cerrar el negocio, lo que conlleva una multa –para quitar los sellos– de, al menos, 40 mil pesos.

Aunque el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gobierno (Secgob) aseguran que los operativos de ‘La Noche es de Todos’ no es recaudatorio, sino para atender las demandas vecinales e irregularidades, si se suma el número de suspensiones (800) con las multas (400 pesos), da un total de 32 millones de pesos, cantidad que –mínimamente– ha recaudado el Gobierno, sin contar con lo que se cobra por clausura o rotura de sellos.

Esta ‘caza’ que se ha hecho contra los centros cerveceros dio origen a ÉPICA, que con más de 740 acompañantes, pidieron ayuda al Gobierno capitalino para poder llegar a una regulación de los tap room, que han caído durante los últimos meses en la capital, como Calacas Portales, Cerveceros Inc Iztapalapa y Guau Tap, una cervecería que ayuda a perritos en situación de abandono mediante adopciones.

Erick Sánchez, integrante de EPICA y dueño de una taberna que fue cerrada, explicó a Publimetro que el principal problema que ha encontrado el Invea en los tap room es el uso de suelo, que no permite la venta de bebidas alcohólicas en dichos locales; sin embargo, dijo que la Ley de Establecimientos Mercantiles se debe actualizar a las necesidades actuales de la capital, ya que realizar el cambio de uso de suelo conlleva mucho dinero que se les dificulta a los vendedores (ya que son MIPyMES); aunado a que el trámite dura, al menos, seis meses, tiempo en que no podrán vender sus productos, sino hasta que esté regularizado el negocio.

“¿Cómo nos podemos regularizar? con el trámite de una modificación de uso de suelo, no es un trámite tan sencillo y no es tan rápido. Estamos con un funcionamiento de bajo impacto, no queremos estar fuera del marco legal; buscamos que el Gobierno nos dé la facilidad para poder operar de una manera tranquila, en donde no me vaya a venir la verificación y nos vayan a cerrar, es nuestra fuente de trabajo, de ingreso, queremos regularizarnos”.

— Erick Sánchez, integrante de EPICA