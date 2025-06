Cruentos combates en Sudán entre rebeldes y el Ejército

Los insurgentes lanzaron una ofensiva en el estado de Kordofán Occidental. Naciones Unidas expresó su preocupación por los reportes de violencia sexual, saqueos y secuestros.El Ejército sudanés aseguró este viernes (20.06.2025) que repelió "un importante ataque" del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra la ciudad de Babanusa, en el estado Kordofán Occidental (suroeste de Sudán), tras fuertes enfrentamientos en la zona, donde hace algunos días los rebeldes reanudaron sus ofensivas terrestres contras las posiciones del Ejército.

En un comunicado, la 22a. división del Ejército en Babanusa detalló que estos enfrentamientos causaron "graves pérdidas humanas y materiales" a las FAR, que atacaron la ciudad desde las seis de mañana de este viernes "en tres frentes y en dos oleadas". El Ejército reportó "la muerte de decenas de miembros" las unidades rebeldes y "la destrucción de varios vehículos de combate", sin dar cifras exactas.

No es la primera vez que Babanusa se convierte en un campo de enfrentamientos, ya que en enero de 2024 fue objeto de violentos ataques de las FAR, y los combates obligaron a todos los residentes de la ciudad a huir a otras zonas. Las últimas operaciones coincidieron con la reanudación a principios de junio de los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y las FAR en varios frentes.

Preocupación en la ONU

Ante la escalada en distintos puntos del país, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lamentó que este escenario ponga aún más en riesgo a los civiles, pues en Darfur y Kordofán ha habido reportes de violencia sexual, secuestros y saqueos, lo que tendrá "desastrosas consecuencias” entre la población de un país sumido en una cruel guerra desde abril de 2023.

"Los recientes combates y el peligro de que la situación se agrave aún más en un conflicto ya brutal plantea serias preocupaciones, en medio de una cultura generalizada de impunidad por las violaciones de derechos humanos", declaró Türk. La guerra ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de 13 millones, en lo que Naciones Unidas considera la peor crisis humanitaria del planeta.

DZC (EFE, AFP)