Prensa en alemán: "Morales ya solo lucha por sí mismo"

La lucha por el poder en Bolivia, las protestas en Estados Unidos y la influencia rusa en Argentina son tema en la prensa en alemán esta semana.El expresidente Morales lucha por el poder y sumerge a Boliviaen el caos, opina el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ):

"Ya hay muertos en Bolivia. Y todo porque un expresidente quiere volver a presentarse a elecciones, aunque la Constitución lo prohíbe. Pero Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, no sabe marcharse en silencio. Quiere hacer ruido al salir de la escena política boliviana, que dominó durante más de una década.(…)

Si la situación en el país sigue agravándose, incluso las elecciones estarían en peligro. Y eso es justamente lo que Morales busca. Sigue echando leña al fuego para impedir una elección que considera ilegal, ya que, tras tres mandatos, no puede volver a postularse. Quiere demostrar su poder, aunque sea lo último que haga. Y, al parecer, está dispuesto a aceptar incluso muertos por el camino.

El sitio de La Paz por Túpac Katari en dos ocasiones costó miles de vidas. Al final, fue derrotado por tropas españolas, capturado, torturado y ejecutado en noviembre de 1781. Hasta hoy es considerado una figura icónica de la lucha indígena por la liberación. Evo Morales pasará a la historia como todo lo contrario, si no desiste: como un expresidente que intenta arrodillar a su país y a su pueblo. Morales ya no lucha por ellos, sino únicamente por sí mismo."

"¿Qué significan tantas banderas mexicanas en Estados Unidos?"

El diario alemán tageszeitung tematiza las protestas contra las deportaciones en Estados Unidos y el hecho que se vean tantas banderas mexicanas en las calles de Los Ángeles, Chicago o Dallas:

"'Son hijos y nietos de migrantes', explica Chris Zepeda-Millán, profesor de estudios chicanos en la Universidad de California en Los Ángeles, en el New York Times. No obstante, subraya que los y las manifestantes no dudan de su ciudadanía estadounidense ni de su derecho a estar aquí. 'Simplemente ven el trasfondo racista de los ataques.' No es casual que en las protestas se vean tanto banderas mexicanas como estadounidenses. A menudo, incluso se combinan.

Que el Gobierno de EE.UU., a diferencia de las comunidades migrantes, interprete de manera nacionalista la bandera tricolor rojo-blanco-verde, no es de sorprender. El asesor de Trump, Stephen Miller, habló de 'ciudadanos extranjeros que ondean banderas extranjeras, incitan a la gente e interfieren con la aplicación de las leyes federales para expulsar a invasores ilegales extranjeros'. En cualquier caso, algo extranjero y, por lo tanto, negativo.

Hasta que las empresas agrícolas presionaron al presidente hace unos días, ante la amenaza de perder mano de obra barata para sus cosechas. Ahora, Trumphabla de ''muy buenos trabajadores de larga estancia' y ha ordenado suspender temporalmente las operaciones en el sector agrícola, restaurantes y hoteles. Si no hay otro límite, al menos la lógica capitalista pone uno."

El Gobierno de Milei lanza acusaciones contra Moscú

El diaro suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) escribe sobre la red de espionaje rusa descubierta en Argentina:

"El Gobierno argentino ha descubierto una presunta red de espionaje rusa. Según informó el portavoz gubernamental Manuel Adorni el martes (17.6.2025), cinco ciudadanos rusos habrían llevado a cabo operaciones encubiertas en Argentina durante meses. No se precisó si los espías fueron detenidos o si ya abandonaron el país. (…)

Durante los dieciséis años de gobierno de los kirchneristas Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la influencia de la propaganda rusa aumentó. Así, el canal propagandístico en español Russia Today (RT) fue incorporado a la plataforma estatal de televisión digital TDA. Además, existía un acuerdo entre la Universidad de La Plata y RT para la formación de periodistas argentinos. Los medios argentinos han tenido tradicionalmente un fuerte impacto en toda Sudamérica. Ya el año pasado, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken advirtió que RT actúa de facto como instrumento del servicio secreto ruso para desestabilizar gobiernos de manera dirigida."

(gg/ms)