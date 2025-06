Trump acusa a España “siempre haber pagado muy poco” en la OTAN

El presidente estadounidense dijo que todos los miembros de la alianza deberían aportar el 5 por ciento de su PIB a la defensa. Todos, excepto Estados Unidos.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes (20.06.2025) que España "siempre ha pagado muy poco" como miembro de la OTAN, y reiteró su idea de que todos los integrantes de la organización, a excepción de Estados Unidos, deberían dedicar el 5 por ciento del PIB en defensa. El gobierno español señaló que se opone a aumentar su gasto en esa área, lo que ha generado controversia dentro de la alianza.

"España debería pagar lo mismo que el resto. España siempre ha pagado muy poco", dijo Trump a su llegada a Nueva Jersey. "La OTAN va a tener que lidiar con España. España ha pagado muy poco. O ha sido buen negociador o no ha hecho lo correcto", añadió el mandatario estadounidense, que el lunes viajará a La Haya para participar en la cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la OTAN.

"España ha sido notorio por pagar poco ¿Saben quién también ha pagado poco? Un lugar llamado Canadá, que ha dicho por qué deberíamos pagar si Estados Unidos nos puede proteger gratis", indicó Trump, en una crítica a su vecino del norte.

Todos, menos Estados Unidos

El jueves la Casa Blanca ya había apuntado que todos los países de la OTAN, incluido España, deben destinar un 5 por ciento a defensa, después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comunicara al secretario general de la alianza, Mark Rutte, el rechazo de este país a comprometerse a un nuevo aumento de gasto, aduciendo numerosas razones para ello.

La delegación estadounidense tendrá entre sus prioridades abogar por elevar al 5 por ciento el gasto que los integrantes de la alianza dedican a la defensa, al estimar que el actual umbral del 2 por ciento es "ridículo" y considerar que todos los miembros están capacitados para asumir ese aumento.

"Creo que deberían hacerlo. No creo que nosotros debamos, pero ellos sí. Nosotros hemos invertido, hemos apoyado a la OTAN durante mucho tiempo. En muchos casos creo que pagando casi el 100 por ciento del costo. Así que no creo que nosotros debamos, pero creo que los países de la OTAN sí deberían, absolutamente ", recalcó el líder republicano frente al avión presidencial Air Force One.

DZC (EFE, Reuters, AFP)