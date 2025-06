Brozo sacude al INE con parodia mordaz sobre Taddei: “¿Para qué tanto ruido si debajo de la alfombra nada se nota?"

Brozo, el personaje interpretado por el periodista y comediante Víctor Trujillo, volvió a convertirse en tendencia al generar polémica por presentar una parodia de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en X, Brozo caricaturiza a Taddei con un discurso plagado de ironía, críticas directas y una serie de frases que cuestionan la legitimidad del reciente proceso de elección judicial.

La parodia apunta especialmente al uso de “acordeones”, materiales de apoyo presuntamente utilizados para favorecer a ciertos candidatos, y al respaldo que el INE dio a una elección que ha sido duramente señalada por su baja participación (estimada entre 12.57% y 13.32%), la alta tasa de votos nulos y una aparente coincidencia entre los ganadores y los nombres promovidos previamente.

En la imitación, Brozo interpreta un discurso sarcástico basado en lo que mencionó Taddei, en el que mezcla lenguaje institucional con frases irónicas, como: “Esta propuesta de la no validez me parece una situación extrema y lamentable… para mi familia que logré acomodar en muy bonitos puestos y que seguirán trabajando mientras yo dé resultados”.

Otra de las frases que más llamó la atención fue: “No acompaño esta propuesta de la no validez, porque me colocaría en el supuesto de no cumplimiento con todas las atribuciones y los 1000 compromisos que me aventé para que me dieran este cargo”. Con esta declaración, Brozo sugiere que el ascenso de Taddei estaría más relacionado con favores políticos que con méritos profesionales, reforzando el sentimiento de desconfianza hacia la autonomía del INE.

Además, el discurso satírico critica la actitud del instituto frente a las irregularidades, ironizando: “¿Para qué tanto ruido si debajo de la alfombra nada se nota? ¿Por qué la escandalifa si como se lleva un lunar todos podemos una mancha llevar?”. Esta visión pesimista y cínica del proceso electoral fue recibida por algunos como un retrato fiel del desencanto democrático que viven muchos ciudadanos.

En redes sociales, la parodia fue calificada como una “joya crítica”, celebrada por quienes ven en Brozo una voz incómoda que señala abusos de poder desde el humor. Otros, sin embargo, expresaron preocupación por las posibles consecuencias legales, considerando el entorno actual en el que casos como el de Laisha Wilkins o Karla Estrella han enfrentado procesos por publicaciones satíricas o críticas en redes sociales.