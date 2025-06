Madre con su hija se roba la morralla de un chofer tras equivocarse de camión

En un hecho que ha generado indignación en redes sociales, una mujer acompañada de su hija protagonizó un altercado con un chofer del transporte público en Tijuana, Baja California.

Todo comenzó cuando la mujer abordó por error una unidad que no correspondía a su destino. Al percatarse de la equivocación, exigió al conductor que le devolviera el dinero del pasaje, pero ante la negativa, reaccionó de forma violenta.

El incidente fue grabado por otro pasajero, quien documentó el momento en que la mujer, visiblemente molesta, cuestiona al chofer: “¿Entonces no me va a dar mi dinero?”. El conductor, con calma, le responde: “No, no te voy a regresar nada”, argumentando que no fue su responsabilidad el error.

Se lleva el dinero y huye

Al no obtener el reembolso, la mujer tomó una drástica decisión: metió la mano en una canastilla junto al volante —donde el chofer guardaba monedas, conocida como morralla— y se llevó un puñado de efectivo.

Luego descendió rápidamente de la unidad, asegurándose de que su hija, una menor de edad, también bajara. Ambas salieron corriendo del lugar mientras los pasajeros gritaban “¡Oiga señora loca!”.

En el video, se observa a la mujer vestida con una blusa violeta mientras se enfrenta verbalmente al chofer. La menor que la acompaña se mantiene en silencio, observando con asombro la escena protagonizada por su madre.

Redes sociales exigen consecuencias

El video, difundido ampliamente en plataformas como Facebook y TikTok, generó una ola de comentarios que reprueban la actitud de la mujer.

Usuarios señalaron la falta de educación hacia la menor y la normalización del robo como una respuesta ante un desacuerdo. Otros defendieron al conductor por mantener la calma y ofrecer indicaciones sobre la ruta correcta, incluso en medio de la discusión.

Hasta el momento, no se ha reportado si el chofer o la empresa de transporte han presentado una denuncia formal por el hurto.