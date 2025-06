Tras los daños que dejó el paso el huracán Erick por la Costa Chica de Oaxaca, uno de los lugares que más resintieron el impacto fue Lagunas de Chacahua, parque nacional que protege al sistema de lagunas y humedales que son hábitat de aves migratorias; sitio que ha permitido a sus habitantes aprovecharlo para actividades turísticas y protección del lugar, por lo que se organizó una colecta comunitaria para que la población afromexicana recupere sus viviendas y espacios de trabajo.

La colecta es por medio de la plataforma GuFundMe, la meta es recaudar 300 mil pesos que irán directo al Comité de Ecología de Chacahua.

Lagunas de Chacahua piden apoyo para población afromexicana afectada por huracán Erick Foto: Especial

“Estamos armando esta recaudación de fondos para ayudar a la comunidad Afromexicana de Lagunas de Chacahua, Parque Nacional protegido en la Costa Chica de Oaxaca a reconstruir sus casas y restaurantes después del huracán Erick. Todo el dinero recaudado irá directamente a la cuenta bancaria del Comité de Ecología de Chacahua”.

Mónica Corcuera, habitante de Chacahua, relató que no tenían previsto que la fuerza de Erick fuera tanta, ya que en las horas previas no hubo lluvia ni viento, pero todo empeoró hacia la madrugada cuando la fuerza del mar provocó daños materiales, afortunadamente no hubo pérdidas humanas; sin embargo, alrededor de 200 familias perdieron todo lo que tenían.

“Fue muy feo, no lo esperábamos… sentíamos que el mar se nos venía encima. Estuvimos muy, muy espantados, no pudimos dormir. No hubo viento ni lluvia en todo el día. Nos confiamos, pero cuando empezó a pegar el mar, corrimos a refugiarnos en casas con loza o escuelas. Algunas personas lograron salir a comunidades más altas. El huracán nos pegó fuertísimo de dos a cuatro de la mañana. Las láminas volaban, los árboles caían, el mar se metió en los hogares”.

Lagunas de Chacahua piden apoyo para población afromexicana afectada por huracán Erick Foto: Especial

No haber perdido ninguna vida alienta a la comunidad para poder recuperar sus restaurantes, viviendas, comercios, mobiliarios, todo lo que a lo largo de los años pudieron adquirir y construir, ya que edificar en esa zona es muy caro.

“Ni una sola vivienda se salvó. Todas tienen afectaciones, unas más que otras. Nuestro fuerte es el turismo, pero todo el turismo que teníamos se fue, ahora los negocios no tienen las condiciones para abrir. Por eso esperamos cualquier apoyo que puedan brindarnos. Se los vamos a agradecer de todo corazón", agregó Mónica.

La colecta se puede consultar aquí y ha tenido buen recibimiento y están a menos del 20% de recaudar el monto solicitado.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, el ecosistema de las Lagunas de Chacahua es una fuente de alimentación importante para peces, zona de desove, un área de desarrollo y crecimiento y/o una ruta migratoria de la que dependen las existencias de peces dentro o fuera del humedal.