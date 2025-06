Niegan refugios a reclusas que no tienen familia y recuperan la libertad; culpan a Semujeres

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Rebeca Peralta criticó que la Secretaría de Mujeres (Semujeres) rechazó apoyar a mujeres de los centros de reinserción social que no cuentan con un hogar al recobrar su libertad.

Y es que en el Congreso CDMX se presentó una iniciativa para que las mujeres que fueron abandonadas en prisión y no cuentan con una familia que las reciba, sean albergadas de manera temporal en las casas de emergencia o en los refugios para mujeres de la Ciudad de México.

Detalló que durante una reunión de seguimiento a esta iniciativa, representantes de distintas dependencias apoyaron el proyecto, excepto la Secretaría de Mujeres, que rechazó rotundamente recibir a mujeres liberadas en estos centros.

“A mí me preocupa el tema de la Secretaría de las Mujeres (de la Ciudad de México) que nos dicen: ‘es que no entran dentro del tema de los albergues’. Eso me preocupó mucho porque no se les considera porque vienen de reclusión”.

— Rebeca Peralta