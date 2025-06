Realizan trabajos de desazolve tras inundaciones en colonia Moderna

Tras las fuertes lluvias que provocaron grandes inundaciones en la colonia Moderna, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza acudió a las afectaciones y supervisó los trabajos de limpieza y desazolve realizados tras las precipitaciones registradas el pasado domingo y lunes.

Y es que la colonia Moderna fue una de las más afectadas por encharcamientos e inundaciones, por lo que personal de la Dirección de Servicios Urbanos y Operación Hidráulica, Protección Civil y del programa Blindar BJ 360º llevaron a cabo labores de limpieza, saneamiento y señalización del espacio público, con el objetivo de prevenir riesgos ante nuevas precipitaciones.

Durante su visita, el alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar y mantenerse a salvo durante la temporada de lluvias.

“Cuando esté lloviendo no hay que refugiarse debajo de los árboles, no pases por encharcamientos en tu coche porque no sabes de qué tamaño está. Cuídense, cuídense a las familias, ayúdenme a cuidarlos”.

— Luis Mendoza