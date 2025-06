Iraníes en Alemania viven la guerra con angustia

DW habló con varios miembros de la diáspora iraní en Alemania, quienes siguen la guerra con Israel con una mezcla de miedo, impotencia y culpa.El conflicto entre Israele Irán ha afectado profundamente a la comunidad de la diáspora iraní en Alemania.

Mientras un frágil alto el fuego amenaza con desmoronarse rápidamente, quienes hablaron con DW dijeron sentirse impotentes, observando los acontecimientos con ansiedad y temor por sus familiares y amigos.

Desde el 13 de junio, más de 970 personas han muerto y más de 3.400 han resultado heridas en Irán a causa de ataques israelíes, según el grupo Human Rights Activists con sede en Washington. Los ataques iraníes sobre Israel han dejado al menos 24 muertos y más de 1.000 heridos.

A medida que el conflicto continúa, la vida diaria en Irán se ve gravemente alterada. Las autoridades han cortado el acceso a internet, lo que dificulta el contacto entre familias y silencia la información sobre lo que ocurre en el país.

Algunos iraníes en Alemania dicen sentirse culpables, divididos entre la seguridad de su hogar adoptivo y el caos que envuelve a su país de origen. Alemania alberga a una de las comunidades iraníes más grandes de Europa.

En Múnich, Colonia, Berlín y Stuttgart —a miles de kilómetros del caos de la guerra— luchan con una sensación de impotencia, muchas veces sin poder contactar a sus seres queridos y aferrándose únicamente a la esperanza. Por razones de seguridad, los entrevistados no han compartido sus nombres completos.

"La culpa es insoportable”

Sahar, de 35 años, vive desde hace ocho años en Múnich, en el sur de Alemania. Dice que nunca imaginó despertarse con noticias de guerra en Irán. "Durante años, el régimen nos decía: sí, hay sanciones contra nosotros, sí, carecemos de libertades, pero al menos tenemos seguridad”, recuerda. "¿Dónde está esa seguridad ahora?”

Sahar afirma que es difícil transmitir el peso emocional del conflicto a sus amigos y colegas alemanes. "¿Cómo se describe la sensación de saber que tu gente sufre día y noche, y que de pronto un misil impacta su casa en plena madrugada?”

Una madre sola en Teherán

En Colonia, en el oeste de Alemania, Omid se muestra preocupado por su madre de 86 años, que vive sola en Teherán. Su cuidadora huyó de la ciudad hace dos días, presa del miedo. "Pensaba visitarla el mes que viene”, cuenta Omid. "Ahora ni siquiera puedo comunicarme con ella. No hay internet. El teléfono fijo no funciona. Nunca me sentí tan impotente.”

"La audición de mi madre es débil. Tal vez ni siquiera escuche las explosiones”, dice. Omid ha pedido a los vecinos que la vigilen. Pero con las comunicaciones cortadas, afirma que a veces se siente como si gritara al vacío.

Sufrir en silencio

Mastaneh, una ingeniera en Stuttgart, evita hablar sobre Irán en el trabajo. "Si alguien me pregunta, lloro”, confiesa. "Así que empiezo a hablar de proyectos y plazos antes de que alguien saque el tema.”

Un día, mientras estaba absorta en sus pensamientos junto a la máquina de café de la oficina, una colega siria le apretó suavemente la mano y le dijo: "Entiendo cómo te sientes”. Ese simple gesto la quebró. "La abracé y le susurré: ‘Pobre gente de Medio Oriente'.”

Comunicaciones cortadas

Muchos iraníes en el extranjero se aferran a cualquier hilo de conexión con su país. En cuanto alguien logra acceder a una línea telefónica o a internet en Irán, los demás son informados de inmediato.

En Berlín, Payam y otras personas han creado un grupo de WhatsApp. Cada vez que alguien en Irán consigue conectarse, el grupo le pide que verifique el estado de varias familias. "La presión psicológica del apagón de internet es peor que la guerra misma. No saber nada de mi familia es lo más aterrador”, asegura Payam.

"Si el gobierno realmente cree que cortar el internet hace las cosas más seguras, puedo vivir con eso. Pero si este apagón se prolonga y la guerra se alarga, será una pesadilla”, añade. "En realidad, ya estamos viviendo una… ¿Volveré a saber de mi familia?”

"Escuchen a la gente dentro de Irán”

Negar, recientemente divorciada y luchando contra la depresión, dice que la guerra le ha robado toda su energía. "Me siento insensible. Sigo las noticias, veo las imágenes, pero no siento nada. Tal vez esté en shock”, explica.

"¿Qué diferencia hace que escriban sobre mí y algunos más aquí? ¿A quién le importa? ¡Vayan y escuchen a la gente que está dentro de Irán!”, concluye.

(gg/el)