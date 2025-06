Secuestradores querían tirar al bebé de Alfredo Valenzuela por la terraza: “¡Mátenme a mí!”

El influencer y youtuber Alfredo Valenzuela, reconocido por su contenido sobre autos de lujo, vivió una madrugada de terror en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando un grupo de hombres armados y vestidos con equipo táctico irrumpió en su domicilio, lo sometió junto a su pareja e hijo, y les robó objetos de alto valor.

El hecho ocurrió la noche del domingo 23 de junio de 2025 y ha desatado una ola de indignación en redes sociales.

En un video publicado a las 10 de la noche del lunes 24, Valenzuela relató, entre lágrimas y con voz entrecortada, los detalles del secuestro exprés del que fue víctima. Ahí, el creador de contenido rogó ayuda directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que el caso no quede impune y se garantice la seguridad en el país.

Uno de los momentos más fuertes del video ocurrió cuando Alfredo Valenzuela recordó que, al ver que los delincuentes amenazaban a su hijo con una pistola, les pidió que lo mataran a él antes que hacerle daño a su familia.

“Yo les dije a los asaltantes: mátenme a mí, pero no a mi hijo, no a mi mujer. Me hincaron, me pusieron una cobija, me pusieron la pistola, y yo dije: bueno, a lo que sigue. Pero que ellos estén bien”.