Bombardeos de EE.UU. en Irán ponen en alerta a Corea del Norte

Corea del Norte compartió tecnología militar con Irán. Ahora busca saber cómo protegerse mejor si EE.UU. decide dirigir su poder militar contra Pyongyang.Corea del Norte condenó este lunes los ataques de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares clave en Irán, acusando al gobierno del presidente Donald Trump de violar la integridad territorial iraní y la Carta de las Naciones Unidas.

"La comunidad internacional justa debe alzar una voz unánime de censura y rechazo contra los actos de confrontación de EE.UU. e Israel", señaló el ministerio de Exteriores norcoreano, según la agencia de noticias Yonhap. Previamente, Pyongyang ya había calificado los ataques con misiles israelíes contra Irán como un "acto atroz".

Alianza entre Corea del Norte e Irán

Corea del Norte, potencia nuclear, mantiene lazos amistosos con Irán. Durante décadas, ambos países han sido sospechosos de colaborar militarmente, especialmente en el desarrollo de misiles balísticos, que científicos iraníes habrían perfeccionado posteriormente. Hace unos 20 años, Pyongyang comenzó a enviar ingenieros especializados en excavaciones subterráneas profundas. Desde la Guerra de Corea (1950-1953), el régimen norcoreano ha ocultado buena parte de su arsenal en bases subterráneas.

Ahora, el gobierno norcoreano busca evaluar la eficacia de esos búnkeres, especialmente tras el uso de bombas penetradoras GBU-57 por parte de EE.UU. durante la "Operación Martillo de Medianoche" en Irán. "Están observando muy de cerca lo que ocurre en Irán", dijo Chun In-bum, teniente general retirado del Ejército surcoreano y actual investigador del Instituto Nacional de Estudios sobre la Disuasión.

"Creo que Corea del Norte concluirá que debe acelerar sus capacidades nucleares y reforzar aún más sus áreas de almacenamiento", dijo Chun a DW. Añadió que el régimen también tomará nuevas medidas de protección, como mejorar su defensa aérea y sus opciones de represalia.

Diálogo improbable con Pyongyang

Al ser consultado sobre si estos ataques podrían motivar a Corea del Norte a retomar el diálogo, Chun respondió: "Absolutamente no. No está en su naturaleza". Aun así, señaló que Pyongyang quedó tan sorprendido como el resto del mundo ante la "determinación" mostrada por la administración Trump. "Es una América que no habíamos visto en mucho tiempo, y eso habrá tomado por sorpresa a Corea del Norte", dijo. "Su prioridad ahora será asegurarse de que no les ocurra lo mismo. Por eso, observarán con atención y acelerarán sus programas de armamento."

Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales en la Universidad Ewha Womans de Seúl, indicó que Pyongyang es consciente de que su situación difiere notablemente de la de Teherán, tanto por geografía, aliados cercanos como por el estado de sus programas nucleares. "El programa nuclear norcoreano está mucho más avanzado, con armas listas para ser lanzadas desde múltiples plataformas, incluidos misiles balísticos intercontinentales", explicó. "El régimen de Kim puede amenazar directamente al territorio estadounidense, y Seúl está dentro del alcance de muchos tipos de armas norcoreanas."

"Irán cometió errores estratégicos y tácticos que Israel supo explotar con inteligencia superior, tecnología y entrenamiento, debilitando las defensas aéreas, al personal clave y su capacidad de represalia", señaló. "Corea del Norte aprenderá de esos errores. Corea del Sur es más reacia al riesgo que Israel, y China y Rusia están en mejor posición para asistir a Pyongyang que a Irán."

Coordinación entre Rusia, Irán y Corea del Norte

Easley añadió que el líder norcoreano, Kim Jong-un, buscará apoyo del presidente ruso Vladimir Putin para obtener tecnología militar avanzada y en cantidades suficientes para garantizar la supervivencia de su régimen. "No es casualidad que Moscú haya recibido rápidamente al canciller iraní tras los ataques estadounidenses y que Putin enviara a Sergei Shoigu a reunirse con Kim Jong Un mientras el G7 se reunía en Canadá", dijo.

"La coordinación de Rusia con Irán y Corea del Norte muestra cómo la seguridad en distintas regiones del mundo está cada vez más interconectada." No obstante, Chun subrayó que la prioridad de Kim es su seguridad personal y la continuidad de la única dictadura comunista hereditaria del mundo.

Y estará especialmente alarmado por las insinuaciones de Trump de que EE.UU. sabía dónde se escondía el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y que favorece un cambio de régimen en Teherán.

"Kim ya está bien protegido contra la posibilidad de un ‘ataque de decapitación', con un gran secretismo sobre su ubicación y movimientos", señaló Chun. "Estoy seguro de que mantendrá ese secretismo y limitará al máximo la información sobre su paradero en cualquier momento."

(gg/el)