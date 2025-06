¡Los ricos también lloran! Vecinos de Neuchatel están hartos de los cráteres en plena calle

Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona.

La calle Neuchatel se encuentra llena de cráteres debido a la construcción de un hospital que, hasta el momento, fue interrumpida, situación que –desde hace un año– ha afectado a los vecinos de dicha colonia de Polanco, y más ahora con las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México, mismas que han generado mega baches que afectan a –al menos– 2 mil personas que viven en la calle.

0 of 18 Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. (Publimetro .) Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona. Polanco Vecinos de la calle Neuchatel en la colonia de Polanco, sufren por enormes baches que no han sido reparados desde hace más de un año y hoy con las lluvias que afectan la Ciudad de México, se han llenado de agua lo que complica el tránsito para vehículos que circulan por la zona.

Ingrid, residente de la calle Neuchatel –esquina con Lago Andromaco y Ferrocarril de Cuernavaca– dio a conocer que los vecinos se encuentran fastidiados por los problemas que han generado la construcción del hospital, pues expuso que los encargados de la obra explicaron que se tardarían de 12 a 14 semanas en concluir el proceso; sin embargo la obra paró, y las afectaciones se prolongaron.

“Uno pierde tiempo, porque nos cierran las calles, ya sea mediodía o un día, y se vuelve un caso porque nos hacemos 20 minutos para acceder (en automóvil) por Lago Zurich; esto ya no solo es una obra lenta, es un atentado contra nuestra calidad de vida. Ya cumplimos el año y los vecinos están enojados, desesperados porque la obra sigue en obra negra, destruida y abandonada, tenemos baches y ahorita con las lluvias se están poniendo horrible”, explicó.

¡Los ricos también lloran! Vecinos de Neuchatel están hartos de los cráteres en plena calle La calle de Polanco se encuentra llena de baches por la construcción de un Hospital; sin embargo la obra paró y con las fuertes lluvias empeoró la situación

“Nos ha tocado que se nos ponchan las llantas, porque –en la calle– están unas varillas de la obra; todo está contaminado, no podemos sacar a nuestras mascotas y los niños no pueden sacar la bicicleta. Esto nos afecta a 400 personas que vivimos en mi edificio, y si contamos a los demás, son 2 mil departamentos (...) se supone que es una zona de alta plusvalía de la CDMX y estamos viviendo esto, o sea la verdad es una desesperación”. — Ingrid, vecina Polanco

Los vecinos afectados han buscado a la alcaldía Miguel Hidalgo y al Gobierno de la Ciudad de México para resolver la situación, sin embargo, el edil Mauricio Tabe les respondió que no se han podido arreglar los problemas de la calle Neuchatel debido a que se pretende realizar un cableado subterráneo para el hospital que aún se planea instalar.

“Ya le hemos mandado mensajes como redes sociales al alcalde y lo único que contesta es que es una pesadilla, que hay una negativa porque creo que por CFE no querían pavimentar, porque ellos quieren hacer una obra completa (...) pero a ver ¿cuánto tiempo ya pasó? o sea ya es un año y no avanzamos, vamos para atrás porque los hoyos cada vez son más grandes, y el tráfico que se provoca, no pueden llegar los Uber porque cierran las calles”, sostuvo.

¡Los ricos también lloran! Vecinos de Neuchatel están hartos de los cráteres en plena calle La calle de Polanco se encuentra llena de baches por la construcción de un Hospital; sin embargo la obra paró y con las fuertes lluvias empeoró la situación

“Ellos (hospital) quieren meter el cableado de manera subterránea y nos habían dicho que querían mejorar la zona, nos lo vendieron como privilegio para nosotros ¿pero qué privilegio? cuando, repito, llevamos un año viviendo entre baches, entre hoyos, entre tierra, entre maquinaria, o sea la verdad es que a mí se me hace muy tonto empezar una obra cuando no tienes los permisos suficientes”. — Ingrid, vecina Polanco

La vecina de Polanco aseguró que los residentes de Neuchatel buscan que el hospital ya cuente con los permisos para realizar el cableado subterráneo para avanzar con la rehabilitación; o en dado caso, que la alcaldía MH ya pavimente la calle y realice el cableado por arriba para concluir con los problemas que han causado los baches en la avenida.