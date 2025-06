Trump celebra destrucción nuclear en Irán, pero informe secreto indica que el daño fue mínimo

La Casa Blanca publicó un informe de este miércoles 25 de junio, con declaraciones oficiales asegurando que el operativo contra las instalaciones nucleares de Irán fue un éxito rotundo. Esto fue confirmado por múltiples funcionarios de alto nivel de EE. UU., Israel y organismos internacionales.

Sin embargo, un último informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono afirma que los bombardeos no causaron daños.

La Casa Blanca defiende ataque a Irán

Según la Casa Blanca más de 125 aeronaves, incluidos bombarderos B2, cazas de cuarta y quinta generación y un submarino con misiles guiados, participaron en los ataques del pasado fin de semana. Se emplearon bombas penetrantes de 30,000 libras contra instalaciones clave como Fordow, Natanz y Esfahan.

Según el presidente Donald Trump, hubo “obliteración total” del programa nuclear iraní. La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó daños en edificios y túneles que almacenaban uranio enriquecido. Autoridades israelíes estimaron que el programa fue retrasado “por años”, mientras que Irán reconoció que sus instalaciones fueron “gravemente dañadas”.

No obstante, un análisis realizado por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, en inglés), que no se había publicado previamente, determinó que los componentes centrales del programa nuclear no fueron destruidos. Con más instalaciones subterráneas y secretas, sólo retrasó el proyecto por unos meses.

Además, según CNN, dos personas cercanas al análisis afirmaron que las reservas de uranio enriquecido en Irán se mantienen intactas, contradiciendo las declaraciones provenientes de alto rango. Por lo tanto, el presidente de Estados Unidos minimizó la supuesta filtración y la consideró como fake news.

“Noticias falsas CNN, junto con el fracasado New York Times, se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. ¡Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas!“, aseveró Donald Trump en un post de sus redes sociales.