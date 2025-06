Extranjeros están detrás de la prohibición de las corridas de toros: Arturo Macías

Luego de que se aprobó la iniciativa que prohíbe las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México, situación que hizo que la Plaza de Toros desistiera de realizar el espectáculo, el matador Arturo Macías declaró que hay grupos extranjeros con fuerte apoyo económico que están detrás de la eliminación de la tauromaquia en el país.

En entrevista con Publimetro , el torero criticó que gente de otros países estén promoviendo la prohibición de la cultura en México, por lo que hizo un llamado –junto a gallicultores, taurinos, cabalgantes, charros y jaripeyeros– al Gobierno capitalino para defender las tradiciones que por cientos de años han enriquecido al país y ciudad.

“Hay muchísima influencia extranjera con un fuerte apoyo económico que se está moviendo para prohibir nuestras tradiciones, la tauromaquia y los gallos. Con las reformas que traen, incluso en un futuro no vamos a poder ni siquiera montar un caballo; esto está muy influenciado económicamente por naciones extranjeras”, comentó.

“Nosotros como mexicanos tenemos que defender quiénes somos y dar a nuestros hijos la libertad de escoger si quieren formar parte del espectáculo o no, pero que ya dependa de ellos, de esa influencia extranjera, está mal. Nos estamos viendo afectados en nuestra cultura, por eso está manifestación, no queremos que quede en el olvido todo lo que somos”. — Arturo Macías

Y es que este jueves el gremio taurino y gallero exigió poner un alto al “genocidio cultural” que afecta a este sector en la Ciudad de México, luego de que la jefa de Gobierno Clara Brugada presentó la iniciativa de corridas de toros sin sangre –la cual fue aprobada por el Congreso capitalino– la cual afectará las actividades económicas legales e identidad cultural en la Plaza de Toros.

Liderazgos del gremio –acompañados de matadores, charros, galleros y aficionados– realizaron una movilización en del Palacio de Bellas Artes al Zócalo de la Ciudad de México, en donde entregaron a la presidenta Claudia Sheinbaum para que las iniciativas en materia de bienestar animal garanticen una adecuada regulación, protección y cuidado de los humanos antes que la protección y el cuidado de los animales.

Toreros y galleros denuncian ‘genocidio cultural’ tras desaparición de las corridas en CDMX CDMX

Es decir, exigieron no integrar el término de “sintiencia animal” en ningún ordenamiento que rija al país. Aunado a ello, pidieron: alto al genocidio cultural, al injerencismo extranjero, la exclusión de la agenda animalista lo relacionado con tradiciones y la creación de una agenda que proteja y preserve las mismas, así como el cese de iniciativas “prohibicionistas”.

Liderazgos del Movimiento por la Soberanía y Tradición Nacional expresaron que la gallería y tauromaquia procuran no solo a los animales sino a miles de familias que viven de estas actividades como: veterinarios, artesanos, músicos, transportistas y trabajadores del turismo, se trata de una cadena de valor que dinamiza la economía local y sostiene a muchas comunidades rurales.

Extranjeros están detrás de la prohibición de las corridas de toros: Arturo Macías CDMX

Al respecto, el torero Arturo Macías agregó que este tipo de reformas ponen en riesgo la existencia de especies animales cuya función zootécnica está íntimamente vinculada con las tradiciones galleras, equinas y taurinas, como el toro bravo que se usa en las corridas de la Plaza México, pues esta especie podría extinguirse.

“Se nos está marginando, es un tema de libertad, si no te gusta algo (corridas) pues simplemente no ir (...) vendría el exterminio de una raza que es el toro bravo; los especialistas dicen que en dos años se terminaría la raza, que son 200 mil cabezas de ganado, lo que queremos es defender la especie de los pueblos y las comunidades”. — Arturo Macías

Indicó que las corridas de toros sin sangre son “inviables para un animal salvaje”, ya que los toros bravos no pueden estar 10 minutos en el ruedo y luego guardarlos, “porque no se va a meter, es peligroso si no sale el picador, y pues automáticamente también les puede dar un paro cardiaco. Las leyes del nuevo espectáculo no son variables con la realidad, buscamos actualizaciones a la Tauromaquia conforme a lo que el toro bravo requiere”.