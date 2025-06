Inundación, causada por fuertes lluvias, arrastra a persona en situación de calle en Campeche

Las fuertes lluvias registradas en muchas partes del país hicieron que miles de mexicanos cambiaran sus actividades para evitar algún tipo de percance. Asimismo, algunos vecinos utilizaron las redes sociales para alertar a otras personas de qué zonas estaban más afectadas.

Entre todas las grabaciones, en las últimas horas se comenzó a viralizar el clip que muestra el preciso momento en que un hombre, en presunta situación vulnerable, flotó a la deriva sobre un sillón.

La impactante grabación, de apenas un minuto de duración, comienza mostrando la desesperada lucha de dos jóvenes que, a bordo de una motocicleta, intentaron cruzar una calle convertida en río.

La potencia de la corriente fue tal que los derribó, impidiéndoles el avance y dejándolos a merced de la furia del agua. Segundos después, la escena se tornó aún más cruda: una marea de basura inundó la pantalla. Inmediatamente después, la cámara captó el momento en que un hombre, visiblemente en situación de calle, fue empujado calle abajo, flotando precariamente sobre un sillón que se deslizó sin rumbo fijo ante la impotencia de quienes presenciaron la escena.

De acuerdo con los primeros informes, este suceso ocurrió tras el colapso total del sistema de drenaje de la ciudad, provocado por la inmensa acumulación de desechos en calles y alcantarillas.

Las inundaciones se han generalizado, afectando principalmente a colonias como Flor de Limón y Polvorín, donde el nivel del agua ascendió de manera alarmante, impactando viviendas y volviendo intransitables las vialidades.

Los testimonios compartidos por usuarios evidencian cómo el agua, con una fuerza implacable, arrastró toneladas de residuos desde las zonas más elevadas de la ciudad, lo que a su vez generó obstrucciones masivas que impidieron el flujo natural del agua, derivando en encharcamientos severos que han sumido a Campeche en una emergencia.

Hasta el momento, el video suma más de medio millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, en donde un gran número de internautas no pararon de comentar algunas teorías sobre qué fue lo que ocurrió con la persona “Nada que.. ese pobre no era indigente, el pobre iba por su bici que se la estaba llevando la corriente”, “cuál indigente, era mi tío que salió a comprar una coca y se tropezó” o “A veces no hay que resistirse, solo queda relajarse y fluir”.