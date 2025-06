“No hay pruebas de lavado de dinero”: Sheinbaum rechaza acusaciones del Tesoro de EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este 25 de junio de 2025 medidas sin precedentes para combatir el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, amparado en la nueva Ley FEND Off Fentanyl.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado al respecto en su conferencia matutina.

Sheinbaum pide pruebas contundentes

“Decidimos con la Secretaría de Hacienda, número uno, solicitar más información (...) mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas pues no es prueba de lavado de dinero”, destacó.

Por lo que la mandataria solicitó pruebas contundentes y pidió iniciar investigaciones sobre lo que calificó como “faltas administrativas” por parte de estas empresas.

“Si hay pruebas, sé actúa. No hay impunidad, no importa quien sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar (...) Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, concluyó la mandataria.

¿Cuáles son las empresas señaladas?

A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como fuentes principales de preocupación en materia de lavado de dinero, y prohibió a entidades financieras realizar transferencias que las involucren.

Según la FinCEN, estas entidades facilitaron durante años operaciones financieras que beneficiaron a cárteles como el CJNG, el Cártel del Golfo, el de Sinaloa y los Beltrán Leyva. CIBanco, por ejemplo, procesó pagos de empresas mexicanas a proveedoras chinas de precursores químicos,

Intercam fue vinculado a reuniones con miembros del CJNG para esquemas de lavado. Vector, por su parte, fue usada por “mulas” del Cártel de Sinaloa para mover fondos entre EE. UU. y México. Estas acciones complementan la orden ejecutiva del presidente Trump de enero, que designó a varios cárteles como organizaciones terroristas