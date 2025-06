Operativo contra scooters y bicis eléctricas, CDMX controlará la velocidad

En el marco de la entrega de la iniciativa que regulará a los scooters y bicicletas eléctricas realizada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, el Partido Acción Nacional (PAN) pidió enriquecer la ley mediante una regulación –que se ha hecho internacionalmente– que permite diferenciar a los vehículos eléctricos que rebasen los 25 kilómetros por hora, el límite establecido para ser considerado vehículo no motorizado.

En entrevista con Publimetro , el diputado Federico Chávez Semerena expuso que el modelo, de origen alemán, utiliza caminadoras –adecuadas para dichos vehículos– que verifican las velocidad que alcanzan los vehículos eléctricos, esto mediante operativos que tendría que realizar en las ciclovías la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar que circulen en la ciclopista los vehículos motorizados que rebasan los 25 kilómetros por hora.

“Lo que están haciendo es generar un nuevo concepto de vehículos eléctricos sin razón alguna, tendrán que portar una licencia de conducir y esto puede confundir a la gente que usa vehículos eléctricos. Lo que proponemos es regular para sacar de la ciclovías a las bicicletas o motocicletas eléctricas y sacarlos al arroyo vehicular con una regulación internacional”, comentó.

El panista también señaló que, su propuesta, contempla un registro mediante emplacamiento o licencia, pero “para darles una licencia debes de integrar un modelo de capacitación, o sea no solamente cobrar por cobrar, porque si no, entonces, estás interviniendo también en la economía de la gente solamente por una concepción de lo que le alcanza para comprar su vehículo. Hay que darles licencia pero con capacitación y examen”.

Chávez Semerena consideró que la regulación de los vehículos eléctricos del Gobierno capitalino es una medida meramente recaudatoria –como fue con la licencia permanente– ya que “eso lo quieren trasladar a una necesidad de regulación de cualquier vehículo de movilidad, si esto viniera acompañado con capacitación, de cuáles son los riesgos que tiene un ciclista, cómo es la pirámide de movilidad, quiénes tienen las prioridades, que realmente significa la micromovilidad, entendería que le diéramos una licencia”.

“Cuando nada más dicen: quiero regular para cobrarte, quiero tener en un padrón, no estás cambiando nada porque mañana lo que va a pasar es que si yo me compro una motocicleta eléctrica que va por encima de los 25 km, me van a obligar a hacer un trámite burocrático donde solamente la exigencia va a hacer el pago y me van a sacar al arroyo vehicular sin conocimiento de los riesgos que tengo por la velocidad; es una política pública recaudatoria porque no cubre las necesidades de la movilidad“.

— Federico Chávez Semerena