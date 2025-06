Asaltan a abogado en CDMX y narra terrible experiencia al denunciar: “No hay cámaras del C5”

El abogado fiscalista Ricardo Mendoza denunció en redes sociales que fue víctima de un asalto a mano armada mientras se dirigía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la Ciudad de México, destacando las deficiencias en la atención de emergencias y la falta de seguridad en la capital.

Según relató, el asalto ocurrió cerca de las 11 de la mañana del martes, al bajar del Distribuidor Vial San Antonio, casi frente a la Plaza de Toros México, en la alcaldía Benito Juárez. Dos personas armadas lo despojaron de su reloj, cartera y celular mientras se dirigía a una reunión de trabajo.

“Llamamos al 911... y no contestaban”

Tras el asalto, un ciudadano que presenció los hechos se detuvo para auxiliarlo y realizaron una llamada al 911, pero, de acuerdo con Mendoza, la línea sonó durante varios minutos antes de ser atendida. La policía arribó aproximadamente 10 a 15 minutos después del reporte.

El abogado mencionó que las autoridades utilizaron las cámaras del C5 para rastrear a los responsables y le mostraron imágenes de los presuntos asaltantes. Sin embargo, explicó que las grabaciones tenían un desfase de varios minutos, por lo que cuando lograban identificar a los sujetos, estos ya se encontraban varios kilómetros adelante, lo que impidió su detención inmediata.

“¿Estoy sorprendido por lo que me pasó? No me sorprende en absoluto”

Una denuncia tardada y sin esperanza

Horas más tarde, Mendoza acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia, proceso que describió como tardado pese a que era el único ciudadano en espera. Informó que tardaron alrededor de dos horas y media en levantar el acta, y le confirmaron que en el punto exacto del asalto no existen cámaras del C5 que permitan obtener evidencia adicional.

El abogado señaló que la experiencia refuerza la percepción de inseguridad que se vive en distintas zonas de la Ciudad de México y llamó a no normalizar los asaltos en la vía pública. “No está bien que no podamos salir a caminar a la hora que queramos hacerlo”, escribió en su publicación, exhortando a las autoridades a reforzar la seguridad para los ciudadanos.