Cerveceros artesanales logran convenio para evitar cierres ilegales

Los productores y vendedores de cerveza artesanal en la Ciudad de México lograron llegar a un consenso con el Gobierno capitalino en el marco del operativo ‘La Noche es de Todos’, que ha suspendido y clausurado a más de 900 establecimientos mercantiles por distintos motivos, por lo que varios establecimientos que estaban cerrados podrán reabrir sus puertas.

Y es que la mayoría de tabernas que ofrecían cerveza artesanal fueron cerradas debido al uso de suelo que tienen los establecimientos; sin embargo, gracias a que el gremio se unió y luego de que Publimetro evidenció los cierres arbitrarios que realizaba el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), el Gobierno firmará un convenio con los cerveceros el 10 de julio.

Erick Sánchez, integrante de EPICA, explicó a Publimetro que el secretario de Gobierno (Secgob), César Cravioto se abrió al diálogo y ya no habrá más cierres de tap rooms por el uso de suelo (por lo cual cerró la mayoría), siempre y cuando los establecimientos no infrinjan la ley vendiendo alcohol a menores de edad o teniendo riñas en los centros de consumo.

De acuerdo con los integrantes del movimiento cervecero, este es uno de los problemas que tiene con el Gobierno, pues las tabernas de cerveza artesanal son muy diferentes a las chelerías clandestinas y a los antros, lugares en dónde sí se genera violencia y se vende alcohol a menores; no obstante resaltaron que César Cravioto escuchó al gremio y decidió excluir a los establecimientos del operativo ‘La Noche es de Todos’.

Con esto, varios tap rooms que cerraron podrán reabrir sus puertas, pero con una condición que impuso el Gobierno: no venta de destilados (para evitar posibles riñas). “Es sí o sí, no habrá venta de destilados, entonces los establecimientos se dedicarán sólo a la venta de cerveza artesanal o fermentos artesanales, puede ser kombucha, sidra, tepache, hidromiel y pulque”.

“Aunque no tengamos un uso de suelo de impacto vecinal o de impacto zonal, nuestros establecimientos van a poder seguir operando, entonces de entrada son buenas noticias y es lo que nosotros queríamos, parar la hemorragia por el cierre masivo de taps (...) no se venderán destilados y no se va a tolerar brotes de violencia, con algún reporte o denuncia que tenga pruebas de que somos un foco rojo de violencia, nos suspenden”.

— Erick Sánchez, integrante de EPICA