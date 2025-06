Cómo las redes sociales pueden ser peligrosas para las mujeres en Pakistán

A medida que más mujeres en Pakistán adoptan la autoexpresión y la libertad económica en línea, se enfrentan a menudo al acoso, la violación de la privacidad y la violencia.A principios de este mes, la estrella de TikTok de 17 años, Sana Yousaf, fue asesinada a tiros por un hombre que la había contactado repetidamente en línea, según la Policía.

La muerte de la popular adolescente pakistaní, que contaba con más de un millón de seguidores en TikTok e Instagram, renovó la preocupación por la seguridad de las personalidades en línea en Pakistán, en particular de las mujeres jóvenes.

"Había publicado una historia en redes sociales mientras estaba en un restaurante de hamburguesas", cuenta a DW la usuaria pakistaní de redes sociales Hira Zainab. "De regreso, pasó un automóvil y alguien me llamó por mi nombre".

Zainab, activa en Instagram desde 2017, ha mantenido varias cuentas públicas, incluyendo un blog gastronómico y una columna de sociedad. Asegura que este no fue el único caso en el que el acoso en línea se convirtió en un encuentro en la vida real.

"Una vez, estaba en una peluquería y al salir recibí un mensaje que decía: 'Ese color te queda bien'". En ambas ocasiones, Zainab afirma que los mensajes provenían de desconocidos que previamente le habían hecho insinuaciones en línea que ella había ignorado.

¿Son las normas patriarcales de Pakistán culpables?

Otros incidentes recientes, como la filtración de un video que supuestamente mostraba a la tiktokera Maryam Faisal en un momento privado con su pareja, pusieron de relieve la preocupación por la seguridad digital de las mujeres.

En Pakistán, la autoexpresión y la independencia económica en los espacios digitales conllevan un aumento de amenazas, violaciones de la privacidad y presiones sociales que a menudo derivan en violencia en el mundo real.

Según un estudio de 2023 de la Fundación de Derechos Digitales, una organización no gubernamental que defiende los derechos de las mujeres en el espacio digital, 58,5 % de las denuncias de acoso en línea en Pakistán son presentadas por mujeres.

Sin embargo, el debate público rara vez aborda el problema sistémico más profundo: en particular, las normas patriarcales que se extienden en el mundo digital y en los hogares, los lugares de trabajo y la sociedad en general.

Las mujeres con vidas digitales públicas han estado preguntándose por qué la visibilidad a menudo tiene un precio.

"Comentarios de odio" y "amenazas de violación"

DW conversó con varias mujeres pakistaníes que usan las redes sociales públicamente. Yusra Amjad, poeta pakistaní, usa Instagram públicamente desde 2017.

"Lo que empezó con la poesía se convirtió en oportunidades para la creación de contenido y la colaboración", declara a DW. "Lo mejor que me pasó fue que Yrsa Daley-Ward, una poeta angloafricana, seleccionó a alguien de los comentarios de Instagram para una videollamada y gané", dice Amjad.

Pero también recuerda uno de los muchos comentarios de odio que recibió: "Cuando mi madre y yo hicimos yoga en un parque, los comentarios de odio lo calificaron de desvergonzado y deshonroso", señala.

Mujeres vistas como amenaza para el patriarcado, la familia y la cultura

Bisma Shakeel, residente de la ciudad pakistaní de Kohat, usa las redes sociales para concienciar sobre la salud mental, con un enfoque en el abuso narcisista y la violencia doméstica.

Su motivación proviene de su experiencia personal: haber dejado una relación tóxica en la que su pareja la controlaba y la disuadía de usar las redes sociales para construir una presencia profesional.

Pero el camino de esta joven de 29 años no fue sencillo. Obtener el permiso de su familia para publicar videos que muestren su rostro le llevó tiempo. Para muchas mujeres, la libertad en las redes sociales, al igual que en los espacios físicos, existe en un espectro.

"Mi padre es liberal, pero incluso él me dijo: 'No deberías publicar. La gente hablará. En nuestra comunidad, las chicas no hacen eso'", relata Shakeel.

Aunque ahora es activa en las redes sociales, dice que no está exenta de riesgos. "No tanto en Instagram, pero en TikTok no se imaginan la clase de amenazas que recibimos. Amenazas de violación, amenazas de muerte", precisa.

Las mujeres en Pakistán, especialmente aquellas visiblemente activas en línea, ya sea hablando de política, sociedad o simplemente apropiándose de su espacio, a menudo son juzgadas y percibidas como una amenaza para los valores religiosos y culturales.

"Este encuadre es lo que hace que el acoso parezca 'merecido' para muchas. No es aleatorio, está profundamente estructurado: se la etiqueta de inmoral o antiislámica, y luego atacarla se convierte en una forma de deber social o religioso", explica Maham Tariq, activista feminista asociada a la protesta Aurat Azadi ("Marcha por la Emancipación de las Mujeres") de Pakistán.

Lo que funciona y lo que no

Varias mujeres entrevistadas por DW expresan su frustración por la falta de apoyo adecuado por parte de las plataformas de redes sociales a las víctimas de acoso en línea. Afirman que el proceso de denuncia es demasiado lento y a menudo ineficaz.

Aisha (nombre ficticio para proteger su identidad), originaria de Karachi y residente en Berlín, lleva años usando Instagram como blog y plataforma comunitaria. Comparte su experiencia de ser suplantada en línea con perfiles falsos y fotos manipuladas. "Mis familiares hacían capturas de pantalla de mis fotos", comenta. "Y yo también veía perfiles falsos de mí misma".

Aisha indica que una función reciente de Instagram que permite bloquear una cuenta y también bloquear las IP asociadas ha reducido drásticamente el número de cuentas falsas.

Tras el asesinato de Sana Yousaf, la fundadora de la Fundación de Derechos Digitales, Nighat Dad, señala que muchas mujeres influencers se han vuelto activas denunciando comentarios que culpabilizan a las víctimas.

"También reportaron perfiles que glorificaban el asesinato de Sana", dice Dad y explica que la baja alfabetización digital, combinada con el amplio acceso a internet, sigue siendo una combinación desafiante y arriesgada en Pakistán: "Los actores maliciosos, de alguna manera, confían en que el sistema no funcionará para las víctimas ni los sobrevivientes".

