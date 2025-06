Francia Márquez sobre Petro: "No me presto a conspiraciones"

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, niega haber participado en un complot para intentar sacar del poder al presidente, Gustavo Petro.Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, ha respondido con un comunicado a un artículo publicado por El País, que reveló que el excanciller Álvaro Leyva se reunió hace dos meses en Estados Unidos con el congresista Mario Díaz-Balart. El objetivo de Leyva era acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer "presión internacional" contra Gustavo Petro para poner en su lugar a Márquez.

"No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados", expresó al respecto Francia Márquez, en un escrito que sale al paso de las insinuaciones.

Álvaro Leyva es un político conservador, conocido por haber ejercido como mediador en varios procesos de paz de diferentes gobiernos con la antigua guerrilla de las FARC. Fue el primer canciller nombrado por Petro, en agosto de 2022. Desde su salida del Gobierno en 2024, ha acusado reiteradamente al mandatario de tener problemas de adicción a las drogas.

Según unos audios revelados por el diario El País, Leyva da a entender que cuenta con el apoyo de Márquez a su plan de sacar a Petro. Esto es lo que ahora la vicepresidenta de Colombia niega. En uno de los audios, Leyva destaca el supuesto papel de Márquez en la trama contra Petro, aludiendo a críticas que la funcionaria expresó en un polémico consejo de ministros contra la canciller, Laura Sarabia, y otras personas cercanas al presidente de Colombia, lo que desencadenó una crisis en el Gobierno.

"Jamás he traicionado"

"Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación", reza el comunicado de la vicepresidenta.

"Mi carácter ha sido forjado en la lucha, mi dignidad no se negocia, y mi vocación de servicio no conoce atajos. He disentido cuando ha sido necesario, con respeto y sin estridencias, ejerciendo la crítica como un acto de honestidad y no como una forma de ruptura".

MS (efe/X)