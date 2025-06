LeBron James no será agente libre y seguirá en los Lakers de LA

LeBron James no renegoció los términos de su contrato, que expira dentro de un año. Esto tiene consecuencias para la plantilla de los Lakers.A primera vista, parece que el "Rey" ha mostrado clemencia. LeBron James, llamado el "Rey", decidió este fin de semana quedarse con Lakers de Los Angeles. El legendario jugador podría haber rescindido su contrato porque tiene una "opción de jugador", es decir, el derecho a decidir su propio futuro deportivo. Lo notable es cómo utilizó esta opción.

En su año 23 en la NBA, James se embolsará 52,6 millones de dólares, según los términos del contrato que se negó a rescindir, y que no fueron renegociados. El hecho de que el jugador de 40 años, prácticamente el inventor de la "opción de jugador", quiera quedarse con los Lakers y, por lo tanto, no aprovechar otra oportunidad para irse como supuesto "agente libre", demuestra que James probablemente no tenga otras opciones. Su temporada 23 también podría ser la última en la NBA.

LeBron no negoció prolongación con los Lakers

"LeBron quiere competir por un campeonato", declaró su agente, Rich Paul, a varios medios estadounidenses. Al mismo tiempo, sin embargo, sabe que los Lakers quieren forjar el futuro. Y ese futuro es Luca Doncic. El esloveno de 26 años llegó procedente de los Dallas Mavericks durante la temporada pasada.

Los Lakers podrían haber extendido el contrato de James más allá de la próxima temporada; sin embargo, según informes de prensa, no hubo conversaciones al respecto. Al mismo tiempo, Paul también dejó en claro que su representado "no hará ningún recorte salarial" para ayudar a financiar una mejor plantilla y evitar que se supere el tope salarial actual (salary cap), que ronda los 154 millones de dólares.

La fuerte voz de Savannah James

James había acordado un acuerdo similar durante su etapa en los Miami Heat, y Dirk Nowitzki lo hizo más de una vez a lo largo de su carrera. Por lo tanto, los recursos financieros de los Lakers son limitados por el momento, lo que ya ha tenido consecuencias: el base Austin Reaves rechazó una extensión de contrato más allá del máximo posible de 89,2 millones de dólares por cuatro temporadas.

Y luego está el 2 de agosto. Ese día, Doncic debería y puede firmar un nuevo contrato; los Lakers actualmente solo pueden ofrecerle cuatro años y 228 millones de dólares. Sin embargo, también podrían ser solo tres años por 165 millones de dólares, con una "opción de jugador" posterior. En ese caso, Doncic tendría derecho a un contrato "supermáximo" de cinco años por el 35% del presupuesto salarial total.

¿Y James? ¿Está jugando su última temporada? Su esposa, Savannah, parece tener una opinión firme al respecto, como se reveló durante una cena en Nueva York la semana pasada. En un video publicado en Instagram, se puede escuchar a LeBron James decir: "Savannah quiere que me retire el año que viene".

Editado por Enrique López con información de SID, AFP y EFE