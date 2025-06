Tiktoker recibe transferencia falsa y descubre que pidieron un crédito suplantando su identidad

Una joven colombiana alertó en TikTok sobre haber sido víctima de un nuevo tipo de fraude que comenzó con una falsa transferencia a su cuenta de Nequi (una aplicación financiera) y concluyó con la aprobación de un préstamo a su nombre sin su consentimiento.

Este incidente, divulgado por la usuaria Karen Tatiana (@kattagravini), pone de manifiesto los peligros del robo de información personal y la insuficiencia de medidas de seguridad en plataformas financieras.

Cómo ocurrió el fraude

De acuerdo con lo narrado en un video subido en agosto de 2024, el incidente dio inicio cuando recibió un mensaje indicando que había recibido un depósito de dinero. Cuando pidió el comprobante de la operación, observó ciertas anomalías: el recibo no incluía información bancaria ni datos del emisor, lo cual despertó sus sospechas.

Los presuntos emisores empezaron a demandar la devolución del dinero utilizando un lenguaje intimidante. “Me empezaron a tratar superfeo”, lamentó Karen, quien se comunicó directamente con Nequi. La plataforma le aconsejó no hacer ninguna transacción hasta que se enviara una petición formal a través de los canales oficiales.

No obstante, la presión incrementó. “Me trataron de ladrona, dijeron que tenían mi cédula y número de expedición. Me dijeron que me iba a arrepentir”, añadió.

A los dos meses del suceso, la joven fue informada por RapiCredit de que tenía un crédito en mora, correspondiente a un préstamo que ella jamás había solicitado. En ese momento entendió que los delincuentes se habían apropiado de sus información personal para solicitar el crédito, y que los fondos fueron depositados en su cuenta con el objetivo de que ella los reembolsara.

“Querían que se los diera”, comentó.

Karen comenzó los trámites legales para denunciar el fraude. El banco eliminó la deuda y no aplicó cargos por intereses, aunque señaló que este tipo de situaciones puede impactar negativamente en el historial crediticio de las personas afectadas.

“No entiendo cómo aprueban un crédito solo con el número de cédula. Faltan filtros de seguridad”, afirmó la joven, quien sugirió verificar regularmente el historial crediticio y evitar reembolsar consignaciones sin confirmación oficial.