Franco "Bifo" Berardi: "La realidad del siglo XXI es la extinción"

Sobre un mundo que se resiste a reproducirse ante la catástrofe climática, la amenaza nuclear y la voracidad del capitalismo, DW intercambió con el intelectual y activista de izquierda italiano Franco "Bifo" Berardi.Franco "Bifo" Berardi (Italia, 1949) vislumbra el principio del fin. Las razones: el envejecimiento del Norte e incluso de una juventud deprimida que se resiste a reproducirse ante la catástrofe climática, la amenaza nuclear y la voracidad del capitalismo.

Cuando era estudiante, como muchos otros jóvenes de su generación, el hoy intelectual y activista de izquierda italiano participó en el movimiento estudiantil de 1968 en su país. Graduado en Estética en la Universidad de Bolonia, tiempo después se incorporó a la Academia de Bellas Artes de Brera, en Milán, como profesor de historia social de los medios de comunicación.

Hoy es un referente del pensamiento crítico europeo, un estudioso del impacto del capitalismo posindustrial en el trabajo y la sociedad, además del papel de los medios y la tecnología bajo la globalización.

A mediados de los años 70 Berardi fundó Radio Alice, emisora independiente de corte político y contracultural, censurada en vivo por la policía italiana. También creó la revista A/Traverso y TV Orfeu, cuna de la televisión comunitaria en su país.

Hace unos días, el autor de obras como "La fábrica de la infelicidad", "El trabajo del alma. De la alienación a la autonomía", "Fenomenología del fin" y "Héroes. Asesinato masivo y suicidio" dio una conferencia magistral en línea dentro del Coloquio Internacional "El claroscuro en que nacen los monstruos. Pensar el presente", organizado en México por 17, Instituto de Estudios Críticos. En ese marco, el filósofo dio a DW la siguiente entrevista, vía correo electrónico.

¿Qué hay detrás de las guerras del presente?

DW: En su conferencia "Atestigüemos" usted habló de las masacres en territorios como Yemen, Gaza, Ucrania, Myanmar y Sudán. ¿Qué considera que hay detrás de las guerras del presente?

Franco "Bifo" Berardi: La respuesta no puede ser unívoca, pero creo que dos cosas son evidentes. La primera es un fenómeno psicótico muy semejante a la demencia senil. En 1919, luego de la guerra mundial y de la pandemia de gripe española, (el psicoanalista) Sandor Ferenczi dijo que los psiquiatras tienen la capacidad de curar la neurosis individual, pero no saben qué hacer cuando se trata de una psicosis de masas.

Me parece evidente que en la actualidad se está desarrollando una psicosis de masas, muy similar a la que se refirió Ferenczi, aunque con una diferencia esencial: el fascismo del siglo XX fue un fenómeno de locura agresiva de los jóvenes y de un capitalismo en expansión. Hoy se trata de un fenómeno de demencia suicida de la población blanca senescente y de agresividad furiosa del capitalismo que no puede expandirse sin destrozar todo, el medio ambiente, el planeta y la vida de los jóvenes que se acercan a la fortaleza asediada.

El repunte de las derechas es palpable en distintas partes del mundo, pero ¿qué diferencias encuentra entre el fascismo del siglo XX y el actual?

Los fascistas de Mussolini cantaban: "Juventud, juventud, primavera de belleza". Hoy no hay juventud en nadie. No solo la población blanca del llamado Norte global envejece, la natalidad desciende. También los jóvenes están envejeciendo, debido al bombardeo de estimulaciones info-nerviosas virtuales, a la conciencia de que no hay futuro, a la depresión masiva.

¿Hacia dónde se dirige Estados Unidos de América?

Bajo el Gobierno de Donald Trump hemos visto enfrentamientos políticos, nacionalismo y supremacía blanca, y negacionismo climático, entre otros temas. ¿Hacia dónde se dirige Estados Unidos de América?

La desintegración es el futuro de todo el mundo blanco ―pido perdón por usar una expresión tan fea―, no obstante, la raza blanca no existe como tampoco otras razas. Lo que existe es la mitología supremacista, el privilegio colonialista que define una identidad pisco-cultural blanca. La desintegración es el futuro de Estados Unidos, el presente de la Unión Europea.

No creo que habrá una guerra civil estadounidense, es decir, entre frentes políticos opuestos. Eso pertenece a la época de la política, que en nuestro tiempo ha sido remplazada por la psicopatía, por la crueldad. La guerra civil de la que hablo es la competencia neoliberal a su nivel extremo: violencia desencadenada de todos contra todos, como el síndrome de Amok (trastorno cultural caracterizado por episodios repentinos de furia y violencia), por ejemplo, los tiroteos en las escuelas. La guerra civil es la deportación masiva de los migrantes que producirá efectos perversos de miedo, miseria, agresiones y contra-agresiones.

La desintegración se manifiesta también con la expulsión de los estudiantes extranjeros de las universidades. Los estudiantes estadounidenses son los más ignorantes del planeta ―quien ha enseñado en una escuela de ese país lo sabe bien―. Sin estudiantes de otras nacionalidades, las universidades de Estados Unidos se volverán lugares de ignorancia y fanatismo. La desintegración de Occidente está garantizada por el odio inextinguible entre populistas agresivos y élites demo-liberales.

¿Fracasan el mundo libre y sus valores?

¿Los grandes problemas del presente son producto de la decadencia del mundo libre y sus valores?

La palabra valores no me dice nada, no significa nada. El único valor que conozco es lo que se deposita en el banco. El mundo libre es una broma. Lo que yo conozco son cinco siglos de colonización, de esclavitud, de deportaciones masivas. Ahora el mundo blanco intenta sobrevivir a través de la deportación masiva. Sin embargo, falta la energía y la ilusión que acompañó a la colonización del pasado moderno.

Usted ha dicho que el futuro de la humanidad es sobrevivir. ¿Será la sobrevivencia la utopía social del siglo XXI?

La utopía social de este siglo es la sobrevivencia, pero la realidad del siglo XXI es la extinción.

Hay dos extinciones posibles: una es dura, dolorosa, violenta, debida al colapso climático y a la guerra nuclear. La otra es suave: la decisión inconsciente (pero también parcialmente consciente) de no reproducir al género humano, de no procrear, ni generar víctimas de la ferocidad y la agonía climática. Creo que las dos extinciones se alimentan mutuamente.

No obstante, comunidades de deserción intentarán sobrevivir a través de formas de vida igualitaria, frugal. Como sucedió en los primeros siglos de la era cristiana, solo que entonces no había bombas nucleares, calentamiento global ni microplásticos.

¿Desesperación, depresión y deserción?

¿Por qué considera que la desesperación será la estrategia de la nueva generación? ¿Cómo puede esta emoción convertirse en un elemento transformador?

La desesperación es el único sentimiento humano de nuestro tiempo: la conciencia de que todas las retóricas políticas son falsas, de que no hay futuro. Pero la verdadera fuerza transformadora es paradójicamente la depresión. Y esta es una condición psíquica que hace posible la deserción: el abandono de la historia, de la producción y sobre todo de la procreación.

Los psiquiatras creen que la depresión se puede curar a través de una reactivación de la participación a la vida social. Se equivocan. (El psicólogo) James Hillman ha escrito que la depresión es la condición más cercana a la verdad. Hoy la depresión puede ayudarnos a entender que no hay ninguna posibilidad de reformar el capitalismo, que la única posibilidad existente es abandonar la esfera de la historia.

Ante un panorama tan convulso como el actual, ¿sigue creyendo que desertar es la mejor solución?

Desertar es la única oportunidad de seguir siendo humanos cuando la guerra te impone matar o morir por los intereses de los nacionalistas. Desertar el consumo y el trabajo, retirarse en comunidades de frugalidad absoluta es la única oportunidad de evitar la esclavitud neoliberal precaria.

Desertar de la procreación es la única oportunidad de no generar las víctimas del infierno que cuarenta años de neoliberalismo han producido, el cual ahora se está transformando en un infierno de guerra, racismo y crueldad.

