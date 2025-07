¿Lo despidieron por acosador? Revelan video del secuestrador abatido en San Juan de Aragón

En la mañana de este martes 1 de julio, un hombre armado irrumpió en un gimnasio comunitario de la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, lo que desató una tensa toma de rehenes que culminó con la intervención de las fuerzas de seguridad.

El periodista Carlos Jiménez filtró un video en X, supuestamente realizado por el agresor, en el que lo despidieron hace años por acosar alumnas. Además, detalló que llevaba un garrafón de gasolina esta tarde del crimen, con el que pretendía incendiar el inmueble.

Video del despido de José Luis “N”

La grabación es realizada presuntamente por el responsable ahora fallecido. Manifestó que fue militar y que cuenta con familiares de la milicia. Además. menciona la inversión de esfuerzo y tiempo que ha puesto en su trabajo, quizás refiriéndose al gimnasio que instaló.

“Es lo que también tienes que ver, a quién corres y por qué (....) Porque ahí no sólo me pones en la torre a mí. A mí me vas a dejar sin nada, es más voy a tener que dejar mi departamento si tú me quitas esto. Porque ahorita no tengo ahora más que 3 mil pesos. Yo no tengo a nadie”, se escucha en el video.

Publicación de X del periodista Carlos Jiménez

Toma de rehenes en San Juan de Aragón

Las primeras detonaciones alertaron a vecinos, quienes dieron aviso a la policía. Elementos de la SSC y de la Fiscalía capitalina acudieron al lugar y desplegaron un operativo.

Durante el secuestro, José Luis “N” exigía explicaciones por su expulsión del gimnasio tres años atrás, el cual él mismo había acondicionado. Durante la confrontación, retuvo a un instructor y exigió un rescate de 600 mil pesos. Tras más de una hora de negociaciones, el sujeto disparó contra un agente de la Policía de Investigación, hiriéndolo en el cuello.

En respuesta, miembros de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) lo abatieron. Los rehenes fueron rescatados sin lesiones y el agente se encuentra estable.