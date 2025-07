¡Alerta! X colapsa y deja a miles sin servicio

La red social X (antes conocida como Twitter) presentó fallas la mañana de este miércoles 2 de julio de 2025, afectando la experiencia de millones de usuarios que han reportado múltiples problemas en la aplicación.

Según el sitio especializado Downdetector, el servicio comenzó a registrar un incremento inusual de reportes desde las primeras horas del día, particularmente relacionados con la carga de contenido (54%), dificultades para iniciar sesión (31%) y fallas generales en la aplicación (15%).

Fallas en la app: sin búsquedas ni actualización del feed

Los reportes coinciden en que los usuarios no pueden realizar búsquedas dentro de la plataforma, los tuits no cargan y el feed principal no se actualiza, impidiendo la navegación normal en la red social.

Aunque hasta el momento X no ha emitido un comunicado oficial, la caída ha generado confusión y molestia entre los internautas, quienes han acudido a otras plataformas como Instagram y Threads para reportar lo sucedido.

¿Qué pasó con X?

El gráfico de Downdetector muestra un aumento drástico en los reportes poco después de las 7:00 a.m. (hora del centro de México), muy por encima del promedio habitual. Se trata de una de las caídas más significativas registradas en semanas recientes.

Se espera que la empresa ofrezca una explicación oficial en las próximas horas sobre las causas de esta interrupción y el tiempo estimado de solución.