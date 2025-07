Juez rechaza fianza de Sean "Diddy" Combs y seguirá preso

El juez alegó que tanto el magnate como su defensa no han logrado demostrar que "no representa peligro para nadie", en particular para sus acusadoras.El otrora magnate de la música Sean "Diddy" Combs fue absuelto este miércoles (02.06.2025) de los cargos de asociación ilícita y de tráfico sexual, pero el jurado le declaró culpable de trata de personas para fines sexuales.

Sus abogados habían pedido su libertad bajo fianza a la espera de la sentencia, pero esto fue rechazado por el juez.

Tras siete semanas de juicio, y poco más de dos días de deliberaciones, el portavoz del jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, anunció al juez Arun Subramanian su veredicto, que supone una victoria para Combs y el equipo que le ha defendido.

El jurado lo absolvió de los principales cargos, asociación ilícita y tráfico sexual y le declaró culpable de dos cargos de trata con fines sexuales, lo que conlleva una pena de hasta 20 años de cárcel, 10 por cada uno.

Aliviado, Combs, de 55 años, juntó las manos como si rezara y las agitó varias veces hacia el juez y el jurado en un gesto de agradecimiento. Luego se volvió a su familia que a lo largo del juicio le ha arropado y murmuró: "Me voy a casa".

Pero el juez ha cortado en seco sus pretensiones. En una audiencia celebrada en la tarde del miércoles, Subramanian rechazó liberar a Combs, que está detenido desde septiembre pasado en una cárcel de Brooklyn, hasta que dicte su sentencia, posiblemente en octubre.

El juez alegó que tanto el magnate como su defensa no han logrado demostrar que "no representa peligro para nadie", en particular para sus acusadoras, y recordó que en junio de 2024 hubo un incidente violento contra una expareja, cuando Combs estaba bajo investigación.

También recordó que la defensa había reconocido que el acusado era violento en sus relaciones personales. "Esto pone de manifiesto un desprecio por el estado de derecho y una propensión a la violencia", advirtió el juez. Sus abogados habían propuesto una fianza de un millón de dólares y entregar su pasaporte.

La fiscalía acusó al fundador de la discográfica Bad Boy Records de obligar a dos exparejas, Casandra "Cassie" Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo de "Jane", a mantener relaciones sexuales no deseadas con prostitutos, con ayuda de empleados.

División del jurado

Ventura, pareja de Combs durante más de una década, lo había denunciado en la justicia civil por violación y agresión sexual. El caso se resolvió extrajudicialmente tras el pago de 20 millones de dólares, pero desencadenó una avalancha de demandas civiles y, finalmente, cargos penales.

En un mediático y complejo caso desde el punto de vista legal, el jurado había mostrado sus divisiones. El martes alcanzó un acuerdo en cuatro de los cinco cargos (tráfico sexual y trata con fines sexuales), pero declaró que las divisiones entre los miembros impedían un acuerdo sobre el de asociación ilícita, el más importante y que conllevaba cadena perpetua.

El juez les pidió que siguieran las deliberaciones y este miércoles llegaron sorprendentemente rápido a un acuerdo unánime.

Cassie Ventura "allanó el camino" para que un jurado declarara culpable a Sean "Diddy" Combs de algunos de los cargos que se le imputaban, dijo su abogado Doug Wigdor.

"Este caso ha demostrado que hace tiempo que debería haberse producido un cambio, y seguiremos luchando en nombre de los supervivientes", dijo en un comunicado enviado a la AFP.

Desde inicios de mayo se presentaron en el juicio testimonios por momentos perturbadores, además de miles de páginas de registros telefónicos, financieros y audiovisuales que pusieron en evidencia un comportamiento violento, controlador y perverso del multimillonario.

Combs se declaró inocente de los cargos y decidió no testificar, una estrategia de defensa común en Estados Unidos.

El veredicto es una victoria para la defensa de Combs. La abogada Teny Geragos rompió a llorar, y se fundió en un abrazo con su compañero Agnifilo.

En un cambio de contexto político desde que en 2017 surgió el movimiento #MeToo que abrió la puerta a las denuncias por abuso sexual en el trabajo de muchas mujeres, la Fiscalía afirmó en un comunicado que hicieron "un enfoque centrado en la víctima".

"Los delitos sexuales dejan profundas cicatrices en las víctimas, y la inquietante realidad es que (...) están demasiado presentes en muchos aspectos de nuestra sociedad", declaró el ente ecuador.

mg (afp, efe)