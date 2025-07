Laura Sarabia renuncia como canciller de Colombia

La política, otrora muy cercana al presidente Gustavo Petro, señaló en una carta que no comparte algunas “decisiones” adoptadas en “los últimos días”, sin ofrecer más detalles.La canciller de Colombia, Laura Sarabia, renunció este jueves (03.07.2025) por "diferencias" con el presidente Gustavo Petro, en medio de una crisis en el gabinete, por el que han pasado más de 50 ministros en tres años. Medios locales apuntan que la renuncia tiene que ver con desacuerdos sobre un contrato para la expedición de pasaportes y por la desautorización de las decisiones de la ministra.

En una carta dirigida al mandatario, la renunciada ministra aseguró que no comparte "decisiones" que se han tomado "en los últimos días" y que le impiden "acompañar" el proyecto de izquierda, sin dar más detalles. "No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar", escribió Sarabia.

La política, de 30 años, fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro en 2022, donde se ganó la confianza del entonces candidato gracias a su eficiencia. Tras la victoria, fue su jefa de gabinete. En febrero de 2024, Petro la designó directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), luego la puso al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y finalmente la hizo canciller.

Resultado de profunda reflexión

"Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público", manifestó Sarabia en la carta, difundida en redes sociales. "Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar", agregó.

La dimisión se produce en medio de una controversia interna por el manejo del contrato para la fabricación de pasaportes, que ya costó el cargo al primer canciller de Petro, Álvaro Leyva, ahora enfrentado con el presidente, que lo acusa de conspirar para sacarlo del poder.

En los últimos meses, la relación entre la canciller y el presidente se había debilitado debido a varios desacuerdos, como la entrada en el gobierno del ahora ministro de Interior, Armando Benedetti, a quien Sarabia denunció penalmente por supuesto hostigamiento. "Le deseo un cierre de gobierno exitoso. Siempre encontrará en mi una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos de nuestra sociedad", agregó Sarabia.

