Listas de la UE sobre blanqueo de activos: ¿un instrumento geopolítico?

Panamá sale, Venezuela entra. Haití se mantiene. Bolivia estaría por ser incluida. La nueva "lista gris" en la que constan los países con alto riesgo de blanqueo de capitales de la Comisión Europea plantea dudas."La Comisión Europea actualizó el 10 de junio su lista de países terceros con deficiencias estratégicas en sus regulaciones para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Se basa en los cambios de la lista que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) adopta en sus reuniones plenarias de febrero, junio y octubre de 2024, así como en la de febrero de 2025", explicó a DW Olof Gill, portavoz de Servicios Financieros de la Comisión Europea.

De América Latina y el Caribe, aparte de los países que se mantienen en la lista —como Haití—, se incluye a Venezuela, y se retira a Barbados, Jamaica y Panamá. "Adoptar esta lista es importante para mantener la reputación internacional de la UE como un socio confiable en la implementación de estándares globales", añade el portavoz de la Comisión.

Un desfase con Rusia de por medio

Pero en el Parlamento Europeo, que tiene que dar luz verde a esa lista, una gran mayoría votó en contra ya en abril de 2024. Una de las piedras de toque fue Panamá. La sospecha de que —junto con Gibraltar y Emiratos Árabes, que también abandonan la lista— facilitaba a Rusia la evasión de las sanciones petroleras impuestas por el G7 llevó a la Eurocámara a votar masivamente en contra de esa lista. Quince meses después, parece que la historia se repite.

Hay que decir que, ya en 2023, en la lista del GAFI no constaba ni Panamá ni Emiratos Árabes, pero sí constaban Venezuela y Bolivia. En la lista actual de la Comisión Europea, Venezuela consta, pero Bolivia no.

¿Por qué el desfase? Según información oficial, después del GAFI, Bruselas realiza su propia evaluación basada en parámetros técnicos.

"Lamentablemente, estas "listas grises" sobre paraísos fiscales se basan cada vez menos en aspectos técnicos en materia fiscal y se van convirtiendo en un instrumento de geopolítica2, explica a DW Jorge Coronado, coordinador de LatinDaDD (Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social).

"En el caso de América Latina, esto es absolutamente evidente: no hay interés por colocar en esa lista jurisdicciones europeas —hablo de territorios de ultramar— sospechosas de ser paraísos fiscales. Estas listas se usan, más bien, como mecanismo sancionatorio", afirma Coronado, especialista en economía política.

Objetivo y efecto de la "lista gris"

¿Qué repercusión tiene que un país sea incluido en la "lista gris"? "El objetivo es proteger la integridad del sistema financiero de la UE de flujos que provengan de países con riesgo de lavado de dinero. Por eso, bancos, instituciones financieras, también abogados y contables, están obligados a aplicar medidas reforzadas de monitoreo para prevenir, detectar y evitar transacciones sospechosas o para obtener información adicional sobre los beneficiarios", explica Olof Gill.

Por otro lado, "estar en la lista, hasta ahora, no había tenido demasiado impacto en las economías, pues el acento se ponía en si los países cooperaban en la transparencia y en gravar impositivamente activos financieros. Por ejemplo, Costa Rica —sobre la que pendían sospechas— nunca tuvo una afectación directa por integrar, al igual que Panamá, el Acuerdo de Asociación con la UE", responde Jorge Coronado. Salir y entrar de las listas era cuestión de mostrar voluntad de cooperar, así fue, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que entró en esa categoría en 2020.

¿Nuevo instrumento geopolítico?

Como fuere, el panorama geopolítico ha cambiado. "En un contexto de guerra, la fiscalidad y las herramientas de gobernanza global se adecúan", sigue Jorge Coronado. "El acento se pone ahora en la financiación al terrorismo. Eso es lo que se está afirmando de Venezuela y lo que va a acentuar las sanciones económicas", agrega.

En su opinión, que Bolivia no esté en la lista europea se debería a un interés por no enfadarla. "No olvidemos que el tema del litio se está convirtiendo en un factor central de la lucha geopolítica", subraya.

Contrariamente, según el portavoz de la Comisión Europea, la no inclusión de Bolivia en la lista europea es solamente una cuestión de plazos. "Tomamos nota de que estaba en la lista del GAFI en junio de 2025. La UE ha tomado nota del compromiso político expresado por las autoridades bolivianas de abordar las deficiencias identificadas rápidamente según el Plan de Acción", explica el portavoz de la Comisión

En cualquier caso, "cualquier tercer país que represente un riesgo para el sistema financiero internacional, según lo identificado por el GAFI, representa un riesgo para el mercado interior de la UE", acota.

No obstante, desde el punto de vista de la transparencia, el especialista de LatinDADD no ve que las listas europeas hayan aportado mucho. "La verdadera discusión en torno a una fiscalidad más transparente se está dando en la ONU”, afirma Jorge Coronado, advirtiendo de la guerra arancelaria y tributaria que ha desatado la administración Trump y que llevará a reacomodos geopolíticos.

En cualquier caso, hay indicios de que, cuando la nueva "lista gris" de países sospechosos se vote otra vez en la Eurocámara (09.07.2025), Emiratos Árabes, Gibraltar y Panamá volverán a ser el problema por apoyar a Rusia a evadir las sanciones europeas debido a su guerra de agresión contra Ucrania.

