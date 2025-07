Merz quiere un mayor papel de Alemania en el mundo

El nuevo canciller, Friedrich Merz, pretende que Alemania tenga un perfil más fuerte en política exterior. Sin embargo, hasta el momento, ha habido pocas muestras de ello."Germany is back on track" ('Alemania ha vuelto al buen camino'). El canciller, Friedrich Merz, del partido conservador CDU, reivindica, en inglés, la aspiración de su Gobierno de un nuevo papel para Alemania en el escenario internacional. Recrimina al anterior ejecutivo del socialdemócrata Olaf Scholz haber sido demasiado reservado y vacilante a la hora de apoyar a Ucrania, además de poco ambicioso en política europea.

Merz ha declarado la política exterior una prioridad absoluta. Su mensaje: Alemania quiere asumir más responsabilidad. Debería tener un papel de liderazgo en la UE. Debería convertirse en el Ejército más fuerte entre los países europeos de la OTAN. Al mismo tiempo, Europa debería "independizarse de Estados Unidos" en defensa, como declaró tras asumir el cargo.

Merz hace lo que Trump quiere

¿Está cumpliendo esa promesa? Durante su primera visita a Washington, la mayoría de los medios de comunicación ya consideraban un éxito que la comparecencia conjunta con Donald Trump se desarrollara sin grandes desacuerdos.

Merz apenas dijo nada, parecía nervioso, mientras que Trump hablaba por tanto aún más. El canciller prometió un aumento del gasto en defensa y el presidente estadounidense pareció satisfecho. "Trump no está interesado en socios, sino en el vasallaje". Así lo ve el politólogo Johannes Varwick, de la Universidad de Halle-Wittenberg.

Henning Hoff, del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, señala a DW que, en cuanto al objetivo de la "independencia", Merz "regresó más a las vías transatlánticas tradicionales". Dada la importante dependencia de Europa en materia de seguridad respecto a EE. UU., un rechazo abierto a Washington también sería temerario e imprudente. Varwick coincide: "No se puede hablar de independencia", ni política ni militar.

¿Puede y quiere Alemania reemplazar a EE. UU. en Ucrania?

Un tono igualmente servil hacia Trump, como destacaron varios medios de comunicación, se mantuvo en la cumbre de la OTAN en La Haya. Incluso fue adulado como 'papá' por el secretario general, Mark Rutte.

Los europeos se comprometieron a destinar el 5 % de su producción económica al gasto en defensa. El mensaje de Trump ha sido desde hace tiempo: quien no pague, no tendrá protección estadounidense. El objetivo principal de la cumbre, mantener a Estados Unidos como garante de la seguridad en Europa, parece haberse logrado por el momento.

Sin embargo, la hoja de ruta para la adhesión de Ucrania a la OTAN, que también desea Alemania, ni siquiera se debatió en La Haya: Estados Unidos ha abandonado el objetivo. Trump parece haber perdido interés en Ucrania. Washington ha detenido el último envío de misiles antiáreos Patriot aduciendo que los necesita.

Esto plantea la pregunta de si los europeos, y Alemania en particular, van a querer tomar el relevo. Johannes Varwick cree que si los europeos quisieran compensar el papel estadounidense, "no sería muy prometedor en términos de poder político ni financiero; tarde o temprano, Berlín y Bruselas probablemente también adoptarán el giro de 180 grados de los estadounidenses".

Los controles fronterizos tensan las relaciones con Polonia

El nuevo canciller viajó a París y Varsovia inmediatamente después de asumir el cargo, como muestra de la especial importancia que concede a estos dos socios europeos. Hubo, al menos en apariencia, un acuerdo cordial con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Con el primer ministro polaco, Donald Tusk, sin embargo, Merz "empezó mal" al ordenar el control de fronteras para evitar las entradas ilegales. "Para él, la política migratoria simbólica fue más importante que la cohesión europea y las buenas relaciones de vecindad con Polonia", evalúa Henning Hoff.

Un mero espectador en el Medio Oriente

La segunda gran crisis, junto con la guerra de Ucrania, el conflicto del Medio Oriente, se está desarrollando prácticamente sin la intervención europea. Israel y pocos días después Estados Unidos atacaron objetivos en Irán para impedir que el país construyera una bomba nuclear. No hubo consultas con los europeos.

Merz pareció orgulloso de haber sido informado posteriormente de los ataques: "Fui uno de los primeros, si no el primero, en ser informado", declaró a la cadena pública alemana ARD. Johannes Varwick afirma con resignación: "Vemos lo bajo que hemos caído. Europa y Alemania no juegan ningún papel aquí. Merz no va a poder cambiar eso".

¿Qué supone el impulso de la política exterior?

Con todo esto, una evaluación inicial de la política exterior de Merz tendría claroscuros. Sin embargo, el nuevo Gobierno solo lleva dos meses en el poder.

A Henning Hoff no le queda claro "qué quiere decir Merz con 'Alemania ha vuelto al buen camino', qué quiere construir y a qué 'camino' quiere que vuelva". Para él, la visión de Merz de un mayor papel en política exterior "se basa en una política de gasto masivo financiado con deuda para defensa e infraestructura, posible gracias a su propio giro de 180 grados en este tema y al apoyo del partido socialdemócrata y Los Verdes". Y recalca: "El Gobierno anterior no tenía esta opción".

Queda por ver qué hará el Gobierno de Merz en política exterior con este enorme balón de oxígeno financiero.

(lgc/rml)